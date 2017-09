Vitamine: Viele Präparate sind deutlich zu hoch dosiert

Vitaminpräparate sind beliebt Sie sind lebens­wichtig, keine Frage. Sie tragen das Wort Leben, lateinisch Vita, ja schon im Namen. Vitamine erfüllen im Körper die unterschiedlichsten Funk­tionen und sind von Natur aus in diversen Nahrungs­mitteln enthalten – längst nicht nur in Obst und Gemüse, sondern auch in Voll­korn­produkten, Fleisch und Fisch. Trotzdem fürchten viele Menschen, dass das Essen allein für eine gute Versorgung nicht reicht. Etwa 30 Prozent der Deutschen schlu­cken Vitaminpräparate und andere Nahrungs­ergän­zungs­mittel, ergab 2016 eine Umfrage der Verbraucherzentralen. In bestimmten Lebens­situationen und bei verschiedenen Krankheiten sind die Präparate hilf­reich oder gar medizi­nisch geboten. Aber wie bei fast allem gibt es ein Zuviel des Guten. Bei mehreren der Vitamine kann eine Über­dosis Neben­wirkungen haben oder krank machen.

Empfohlene Höchst­mengen oft deutlich über­schritten Viele frei verkaufte Vitaminpräparate sind laut Deklaration höher dosiert, als das Bundes­institut für Risiko­bewertung (BfR) empfiehlt. Das zeigt ein Markt-Check der Stiftung Warentest in Apotheken, Drogerien, Reformhäusern, Supermärkten und bei Amazon. Von 35 Mitteln, die wir im Juli 2017 exemplarisch einkauften, über­schreiten 26 die Empfehlungen des BfR für die maximale Tages­dosis in Nahrungs­ergän­zungs­mitteln. 10 liegen sogar drastisch darüber. Besonders hoch dosiert sind Präparate, die wir im Internet erstanden. Bei zweien etwa liefern die Kapseln mehr als das 17-Fache der BfR-Empfehlung an Vitamin E. Teils noch größere Mengen enthalten fünf Arzneien, die wir in Drogerien und Reformhäusern kauf­ten. Für sie gelten die sicheren Höchst­werte des BfR zwar nicht, aber sie stehen im Regal ganz legal neben Nahrungs­ergän­zungs­mitteln und können leicht mit ihnen verwechselt werden. Für die Stich­probe verglich die Stiftung Warentest die angegebenen Tages­dosen auf den Packungen der Produkte mit den von BfR und Über­wachungs­behörden empfohlenen Höchst­mengen.

Nahrungs­ergän­zungs­mittel sind wenig kontrolliert Der Handel mit Nahrungs­ergän­zungs­mitteln ist insgesamt viel weniger reguliert als der mit Arznei­mitteln, auch wenn sie sich äußerlich sehr ähneln. Zudem begrenzt bisher hier­zulande kein Gesetz die Vitamindosis in Nahrungs­ergän­zungs­mitteln. Das sei dringend erforderlich, meinen die Verbraucherzentralen. Denn Vitamine gelangen nicht nur per Pille in den Körper, sondern auch übers Essen; zumal diverse Lebens­mittel damit angereichert sind.

Viele Schutz­wirkungen nicht bestätigt Der Markt der Vitaminpräparate ist riesig. Nutzer versprechen sich davon Gesundheit – bis hin zum Schutz vor schweren Krankheiten wie Herz­infarkt oder Krebs. Durch Studien erhärten lassen sich viele solcher Hoff­nungen, die zum Beispiel im Internet kursieren, bislang nicht. Teils zeigen Unter­suchungen sogar, dass die künst­liche Zufuhr wohl eher schadet als nützt. Die Deutsche Gesell­schaft für Ernährung und ärzt­liche Fachgesell­schaften empfehlen Vitaminpräparate nur bestimmten Bevölkerungs­gruppen. In manchen Fällen können Vitaminpräparate individuell nötig sein – sie sollten aber am besten nur nach ärzt­licher Abklärung, nicht in Eigen­regie einge­nommen werden.