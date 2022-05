Neu im Handy-Test der Stiftung Warentest: 24 aktuelle Smartphones. Darunter sind Samsungs Flaggschiffe Galaxy S22, S22+ und S22 Ultra, die neue Version von Apples Mittel­klassemodell iPhone SE sowie – mit etwas Verspätung – das Fairphone 4 und das Google Pixel 6.

Neues Prüf­programm im Handy-Test

Ein Grund, warum einige Modelle es erst etwas später in unseren Test geschafft haben: Wir haben das Prüfprogramm über­arbeitet und an die tech­nische Entwick­lung angepasst. So testen wir nun zum Beispiel auch die WLan-Verbindung, haben die Prüfungen der Rechen­leistung aktualisiert und erweitert und sind bei der Bewertung der Display-Qualität etwas strenger geworden. Außerdem zeigen wir in der Tabelle jetzt die Einzel­urteile, aus denen sich unsere Noten für Akku und Stabilität zusammensetzen.

Wegen all dieser Änderungen sind die Noten der neu hinzugekommenen Smartphones nicht direkt mit denen zuvor geprüfter Modelle vergleich­bar.