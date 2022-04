Update April: 16 neue Bluetooth-Kopf­hörer im Test

Neu im Kopf­hörer-Vergleich der Stiftung Warentest: 16 aktuelle In-Ear- und Bügelkopfhörer. Darunter Modelle von Beyerdynamic, JBL, Technics und Teufel. Viele der neuen Kopf­hörer klingen gut und reduzieren effektiv Umge­bungs­geräusche, acht eignen sich als Head­set fürs Home­office. Unser großer Kopf­hörer-Vergleich bietet neben den Testsiegern eine Menge weitere gute Geräte. Mit langen Akku­lauf­zeiten von bis zu fast 86 Stunden punkten vor allem die Bügel­kopf­hörer.

Wir haben 2021 das Prüf­programm über­arbeitet, weshalb sich die Noten nicht mehr direkt mit denen älterer Modelle vergleichen lassen. Seit letztem Jahr testen wir zum Beispiel, welche Geräte eine gute Sprach­qualität haben und damit hilf­reich fürs Home­office sind. Und auch – ähnlich wie beim Test der Bluetooth-Lautsprecher – ob die Kopf­hörer einen Regenschauer aushalten. Was sich 2021 in unserem Bluetooth-Kopf­hörer-Test alles geändert hat, steht unter So testet die Stiftung Warentest.

Übrigens: Alle neuen Kopf­hörer im Test verfügen über ein Mikrofon.