Immer mehr Banken stellen derzeit Ihr Angebot für Neukunden ein, teil­weise nach eigener Aussage nur vorüber­gehend. Dazu zählen die deutschen Auto­banken BMW Bank, Mercedes-Benz Bank, Volks­wagen Bank und Ford Bank (Ford­money). Auch die ING, die Bank of Scot­land und die nieder­ländischen Institute Leaseplan Bank sowie DHB Bank nehmen aktuell keine Tages­geld-Neukunden mehr an. Bestands­kunden können die Angebote aber weiterhin nutzen. In unserem Tages­geld­vergleich befinden sich nur Angebote, die allen Interes­sierten offen­stehen.

Die niederländische Amsterdam Trade Bank hat sich in FIBR umbe­nannt.

Änderung der Test­kriterien Aufgrund der dramatischen Abnahme des Angebotes positiv verzinster Tages­geld­konten hat sich die Stiftung Warentest entschlossen, die Test- bzw. Aufnahme­kriterien für Tages­gelder leicht zu verändern (So haben wir getestet). Aufgenommen werden jetzt auch Konten, bei denen nicht laufend einge­zahlt und verfügt werden kann, sondern die nur einmalig eröffnet und ohne Kündigungs­frist aufgelöst werden können. Man kann hier aber mehrere Konten parallel eröffnen. Entsprechende Angebote sind mit einer Fußnote gekenn­zeichnet. Bisher galt in unserem Vergleich für das Berechnen von Minuszinsen (Verwahr­entgelte) eine Frei­betrags­grenze von 100 000 Euro. Diese haben wir auf 50 000 Euro gesenkt. Das heißt, wir nehmen nur Tages­geld­konten in unseren Zins­vergleich auf, bei denen für mindestens 50 000 Euro Guthaben keine Minuszinsen anfallen. Alle Angebote, bei denen für höhere Anla­gebeträge Minuszinsen anfallen können, haben eine entsprechende Fußnote.

Neue Haftungs­grenze Der Bundes­verband deutscher Banken (BdB) hat die Regeln seiner Einlagensicherung geändert und führt ab 2023 einheitliche Haftungsobergrenzen für Privatkunden ein.

Tages­geld: Das aktuelle Top-Angebot Das beste Angebot für Tages­geld ohne zeitliche Beschränkung liegt bei einem Zins von 0,20 Prozent. Neukunden können gelegentlich für einige Monate etwas mehr erhalten. Für Tages­geld­konten zahlen immer mehr Banken gar keine Zinsen mehr oder berechnen sogar Minuszinsen. Umso wichtiger ist die Wahl eines Tages­geld­kontos mit guten Konditionen.

Neue Tages­geld-Angebote Neu im Produktfinder finden Sie das Tages­geld­angebot der norwegischen BRAbank, das ausschließ­lich über das Portal Welt­sparen abge­schlossen werden kann. Es handelt sich um eine Einmal­anlage, bei der keine Zuzah­lungen möglich sind und die jeder­zeit nur komplett gekündigt werden kann. Stark beworben wird weiterhin ein Tages­geld der Open­bank. Die Bank gehört zur Santander-Gruppe, ist jedoch keine Tochter der deutschen Santander Consumer Bank, sondern hat ihren Firmensitz in Madrid und gehört der spanischen Einlagensicherung an. Unsere Experten bezweifeln, dass die spanische Einlagensicherung bei einer größeren Bank­pleite in der Lage ist, Sparer so zeit­nah entschädigen zu können, wie es im EU-Recht vorgeschrieben ist (Noten für die Wirtschaftskraft). Deshalb haben wir das Tages­geld nicht in unseren Produkt­vergleich aufgenommen.