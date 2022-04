Steuer­programme für Handy und PC im Vergleich

Einige Klicks und ein paar Minuten Zeit – so wenig braucht es für eine voll­ständige Steuererklärung und eine mögliche satte Steuer­rück­erstattung. Das versprechen zumindest Steuer­programme für Handy und PC. Die Stiftung Warentest hat 25 Programme getestet. Die Programme sollten vor allem Angestellten helfen und in vielen Steuerfragen unterstützen. Anhand von komplexen Fällen sollten sie neue Steuer­regeln und Vorteile richtig umsetzen und bei Wahl­möglich­keiten die steuerlich güns­tigere Option empfehlen. Im Vergleich schnitten fünf Steuersoftwares mit der Note Sehr gut ab. Die Testsieger rechnen genau und geben korrekte Hinweise an den passenden Stellen. Gute Programme gibt es schon für unter 15 Euro, die beste Steuersoftware im Test kostet etwas mehr.

Tipp: Egal für welches Programm Sie sich entscheiden, mit den Tipps aus unserem Special zur Steuererklärung 2021 stehen Ihre Chancen auf eine Steuererstattung richtig gut.