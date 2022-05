Für gesetzlich Versicherte: Zahn­zusatz­versicherung im Test Das bietet der Test Zahn­zusatz­versicherung Test­ergeb­nisse. Die Tabelle zeigt Bewertungen der Stiftung Warentest für über 260 Zahn­zusatz­versicherungs­tarife. Der Vergleich enthält Angebote nahezu aller Versicherer, die in Deutsch­land Zahn­zusatz­versicherungen anbieten, zum Beispiel Allianz, Ergo oder Barmenia. Bewertet haben wir die Leistungen für Zahn­ersatz: Regel­versorgung, privat zu zahlenden Zahn­ersatz, Inlays und Implantate. In die Bewertung der Zahn­zusatz­versicherung floss zudem ein, welche jähr­lichen Leistungs­begrenzungen gelten. Testsieger. Die Qualitäts­urteile reichen von sehr gut bis mangelhaft. Die Bestnote Sehr gut (0,5) erreichten 26 Tarife. Die Tabelle lässt sich individuell nach Versicherungs­gesell­schaften, einzelnen Leistungen sowie nach den monatlichen Beiträgen filtern. Kosten für Zahn­ersatz. Vier Leistungs­beispiele zeigen, welche Kosten für Kronen, Inlays oder Implantate anfallen können, was davon die Kasse über­nimmt und in welcher Höhe sich Zusatz­versicherungen beteiligen. Infos über Zusatz­leistungen . Tarife enthalten oft auch Leistungen, die dem Zahnerhalt dienen, etwa für professionelle Zahn­reinigung oder Kunst­stoff­füllungen. Wir sagen, welche Leistungen das sind und wie viel von den Kosten Sie selbst tragen müssen. Bei ansonsten gleich guten Angeboten kann das eine wichtige Entscheidungs­hilfe sein, um die für Sie beste Zahn­zusatz­versicherung zu finden. Heft-Artikel . Wenn Sie das Thema frei­schalten, erhalten Sie auch Zugriff auf das PDF zum Testbe­richt aus Finanztest 6/2022.

Über 260 Zahn­zusatz­versicherungs-Tarife im Vergleich Wir haben über 260 Zahn­zusatz­versicherungen miteinander verglichen und nehmen in Zukunft laufend neue Angebote in den Vergleich auf. Welcher dieser vielen Tarife für Sie passt, hängt von Ihren Wünschen und finanziellen Möglich­keiten ab.

Welcher Kunden­typ bin ich? Unsere drei Kunden­typen „Rundum sorglos“, „Gut und günstig“ und „Kasse ­genügt“ sollen Ihnen ­helfen, passende Angebote für Ihren persönlichen Bedarf zu finden. Kunden­typ „Rundum Sorglos“: Sie wünschen ästhetische Perfektion und wollen sich beim Zahn­ersatz nicht mit Leistungs­einschränkungen und Versicherungs­klauseln befassen. Zu Ihnen passt deshalb am besten eine Versicherung, die auch bei teuren Inlays oder der Versorgung mit mehreren Implantaten möglichst alle Kosten deckt. Diesen Rund­umschutz lassen Sie sich auch etwas kosten. Passende Angebote finden Sie, wenn Sie nach Qualitäts­urteil sortieren, an der Spitze der Tabelle. Dort stehen die „Testsieger“ mit der Bestnote Sehr gut (0,5). Diese Zahn­zusatz­versicherungen kosten für 43-Jährige 22 bis 58 Euro im Monat. Die monatlichen Beiträge steigen jedoch in fast allen Tarifen mit zunehmendem Lebens­alter stufen­weise auf 51 bis 88 Euro an.

Kunden­typ „Gut und günstig": Zahn­farbene Keramik statt Metall im Mund – wenn die teurere Lösung Sie über­zeugt, soll es nicht am Geld scheitern. Deshalb sind Sie bereit, einen Teil der Zahn­arzt­rechnung trotz Versicherung selbst zu bezahlen. Wichtig ist Ihnen, dass Sie Ihre laufenden Kosten durch die Versicherungs­beiträge im Blick haben und auch im höheren Alter für Ihre Zahn­zusatz­police nicht mehr als 30 Euro im Monat zahlen. Passende güns­tige und gute Tarife finden Sie, indem Sie in der nach Qualitäts­urteil sortierten Tabelle den Filter „Maximaler Beitrag zwischen 43 und 73 Jahren" auf 30 Euro setzen. Angebote mit dem Qualitäts­urteil Gut (2,0) oder besser sind für 43-Jährige schon ab 7 Euro im Monat erhältlich.

Kunden­typ „Kasse genügt": Das Thema Zahn­ersatz sehen Sie pragmatisch, ­der Kassen-Stan­dard ist für Sie in Ordnung. Mehr Geld für Ihre Zähne können oder wollen Sie nicht ausgeben. Mit Ihrer Versicherung möchten Sie lediglich den Eigen­anteil an der Regel­versorgung abdecken. Die Alternative wäre, dass Sie dafür jeden Monat etwas Geld zur Seite legen. Da das nicht realistisch ist, brauchen Sie eine Ver­sicherung, damit Sie im Ernst­fall genug Geld für Krone oder Brücke haben. Passende Policen ab 6 Euro im ­Monat für 43-Jährige finden Sie mithilfe unseres Filters Sehr guter Basisschutz für wenig Geld.

Von der Kasse empfohlene Angebote Vermittelt. Die gesetzlichen Kassen vermitteln Zusatz­policen privater Anbieter an ihre Versicherten und senden ihnen etwa Werbebroschüren zu. So werden viele auf das Thema Zahn­zusatz­versicherung erst aufmerk­sam. Auch über diese Angebote können sich Kundinnen und Kunden in den meisten Fällen mithilfe unseres Tests informieren. Vergüns­tigt. Wir vergleichen nur Angebote, die Versicherten aller Kassen offen­stehen. Doch oft vermitteln Krankenkassen Tarife, die unter anderer Bezeichnung frei zugäng­lich sind. Manchmal schließen Kunden die Police dann zu gering­fügig ermäßigten Preisen ab, oder es gibt andere kleine Vergüns­tigungen. Vergleichen. Vor einem Abschluss sollten Interes­sierte erst klären, um welches private Versicherungs­angebot es sich genau handelt. Dann können sie Leistungen und Beiträge vergleichen. Grund­sätzlich gilt: Ein Angebot ist nicht auto­matisch gut, wenn die eigene Krankenkasse dafür wirbt. Vertrags­partner des Kunden ist immer das private Unternehmen, die Kasse über­nimmt nur den Vertrieb.

Wann ein Wechsel sinn­voll ist Rund 17 Millionen Menschen haben in Deutsch­land bereits eine Zahn­zusatz­versicherung. Wechseln kann für sie sinn­voll sein, wenn ein Vertrag schon seit vielen Jahren besteht. Vor allem für Implantate und Inlays bieten sehr gute neue Verträge heute viel höhere Leistungen. Wer weniger zahlen will, kann sich ebenfalls nach geeigneten Tarifen umsehen. In beiden Fällen empfehlen wir, zunächst die Angebote des eigenen Versicherers zu prüfen. Der Vorteil beim Wechsel des Tarifs inner­halb der Versicherungs­gesell­schaft: Die üblichen Warte­zeiten und Begrenzungen der ersten Versicherungs­jahre entfallen für Leistungen, die im bisherigen Vertrag bereits enthalten sind.

Leistungs­begrenzung in den ersten Vertrags­jahren Zwar werben viele Versicherer mitt­lerweile damit, dass sie auf die reguläre Warte­zeit von acht Monaten verzichten, bis Neukunden erst­mals eine Zahn­ersatz­rechnung erstattet bekommen. Bei einem neuen Anbieter haben Versicherte aber trotzdem erst nach drei bis sieben Jahren den vollen Anspruch auf die Versicherungs­leistungen. Vorher gelten jähr­liche Ober­grenzen. Typisch ist zum Beispiel eine solche Staffelung: 1 000 Euro in den ersten 12 Monaten ab Vertrags­schluss, 2 000 Euro in den ersten 24 Monaten, 3 000 Euro in den ersten 36 Monaten und 4 000 Euro in den ersten 48 Monaten. Erst ab dem fünften Jahr gibt es die volle Leistung – es sei denn, Zahn­ersatz wird wegen eines Unfalls nötig.

Zahn­zusatz­versicherung: Worauf Sie beim Antrag achten müssen Eine anstehende Behand­lung beim Vertrags­abschluss zu verschweigen, ist keine gute Idee. Im Versicherungs­antrag müssen Neukunden Fragen zum Gebiss­zustand, fehlenden Zähnen und angeratenen Behand­lungen beant­worten. Mitunter wird auch gefragt, wie alt ihr bestehender Zahn­ersatz ist. Sobald jemand die ersten Rechnungen einreicht, fordern Versicherer die Patienten­unterlagen vom Zahn­arzt an und prüfen die Angaben im Antrag. Wer etwas weggelassen oder falsch ausgefüllt hat, verliert im ungüns­tigsten Fall den Versicherungs­schutz. Ein solcher Ausschluss wegen Falsch­angaben ist besonders ärgerlich, wenn jemand bereits jahre­lang Beiträge gezahlt hat.

Unterschiedliche Versicherungs­arten Im Lauf der Zeit erhöht sich der Beitrag in den meisten Tarifen stufen­weise, sobald Kunden ein bestimmtes Alter erreicht haben. Ob und wann das geschieht, steht in den Vertrags­unterlagen. Fachleute sprechen hier von Tarifen, die nach Art der Schaden­versicherung kalkuliert sind. In den anderen Tarifen hängt der Beitrag vom Alter beim Vertrags­schluss ab. Hier kalkulieren die Versicherer den Beitrag nach Art der Lebens­versicherung. In der Regel zahlen jüngere Neukunden weniger und ältere mehr. Dieser Beitrag bleibt dann aber über die gesamte Vertrags­dauer konstant – zumindest theoretisch.

Beiträge können steigen In beiden Tarif­arten können die Gesell­schaften die Beiträge anheben, wenn sie dauer­haft mehr für Leistungen ausgeben, als sie ursprüng­lich kalkuliert hatten. Das kann zum Beispiel durch steigende Material­preise geschehen oder wenn mehr Kunden besonders teuren Zahn­ersatz erhalten. Aus Kundensicht gibt es ansonsten keinen Unterschied zwischen den Tarif­varianten. Interes­sierte können sich deshalb am Qualitäts­urteil in unserem Test orientieren. Um die Beiträge beider Tarif­arten vergleich­bar zu machen, stellen wir nicht nur die Werte für 43-Jährige dar: Bei Tarifen mit alters­bedingter Beitrags­anpassung werden auch der höchste Wert und der Durch­schnitts­beitrag von 43 bis 73 Jahren angegeben.

Wer keine Versicherung für Zahn­ersatz-Kosten braucht Menschen mit sehr geringen Einkünften sollten besser keine Zahn­zusatz­versicherung abschließen. Bei ihnen zahlt die Krankenkasse auf Antrag die gesamten Kosten für die Regel­versorgung. Diese Härtefall­regelung gilt für alle, die Arbeits­losengeld 2, Grund­sicherung oder Bafög beziehen oder als Allein­stehende ein monatliches Brutto­einkommen von 1 316 Euro oder weniger haben. Für ein Paar mit einem Kind gilt die Härtefall­regelung bis zu einem Haus­halts­einkommen von 2 138,50 Euro im Monat. Auch wer etwas höhere Einkünfte hat, sollte sich von seiner Krankenkasse ausrechnen lassen, ob ein höherer Zuschuss möglich ist. Kassen sind verpflichtet, zu diesem Thema zu beraten.