Die Updates im Januar und Februar bringen neue Fernseher von Philips, Hisense, Grundig und LG in unsere Test-Daten­bank. Zehn davon schneiden insgesamt gut ab. Ein gutes Bild weisen sogar noch mehr Geräte auf – nämlich 15 Stück. Vier Fernseher können beim Bild nicht über­zeugen und sind nur ausreichend. Die frisch getesteten Fernseher haben Bild­diagonalen von 43 bis 65 Zoll. Preislich liegen sie zwischen rund 500 und 2 900 Euro.

Fernseher von klein bis groß

Beim Fernseherkauf ist die Größe ein entscheidendes Kriterium. In unserer TV-Vergleich befinden sich zwar auch kleine Fernseher mit 32 Zoll Bild­diagonale, doch der Trend geht zu größeren Modellen: 55-Zoll-Fernseher und TV-Geräte mit 65 Zoll Diagonale. Die großen Anbieter bringen ihre üppig ausgestatteten Premium-Modelle vornehmlich in diesen Bild­schirm­größen auf den Markt. Da fanden wir auch Geräte mit Top-Bild und Ton. In Noten gesprochen heißt das jeweils: sehr gut.

Wer ein TV-Gerät mit weniger als 48 Zoll Bild­diagonale möchte, muss bei der Qualität deutliche Abstriche in Kauf nehmen.

Tipp: Worauf Sie bei der Auswahl achten sollten, erfahren Sie in unserer TV-Kaufberatung.