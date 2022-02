Wo finde ich Test­ergeb­nisse zu Neobrokern?

Sogenannte Neobroker oder Smartphone-Broker wie Trade Republic oder Just­trade sind im aktuellen Depot­kosten-Vergleich (2021) der Stiftung Warentest nicht vertreten, weil sie sich nicht nach unserem bewährten Testdesign bewerten lassen. Unser Test von Wert­papierdepots stützt sich auf die Konditionen und Depot­gebühren beim Handel über Xetra, den mit Abstand wichtigsten deutschen Börsen­platz. Eine weitere Bedingung für die Aufnahme in die Unter­suchung ist das Angebot von mindestens vier Partner-Börsen. Bei Neobrokern sind bislang wenige Börsenplätze ange­schlossen. Xetra-Handel ist nur bei Scalable Capital möglich.

Das muss kein Nachteil sein, wenn Anleger sich ohnehin nur bekannte Wert­papiere ins Depot legen wollen. In einem Vergleichs­test passen die Neobroker aber nicht zu „Voll­sortimentern“, die neben Xetra auch alle ­deutschen Regional- und mehrere Auslands­bör­sen anbieten. Was diese jungen Anbieter auszeichnet und für welche Anleger sie sich eignen, verraten wir in unserem Test von Neobrokern. Dort finden Sie auch eine Tabelle mit den wichtigsten Konditionen und Leistungen.