Vermögenswirksame Leistungen

Viele Arbeitnehme­rinnen und Arbeitnehmer verschenken regel­mäßig Geld. Sie haben Anspruch auf vermögens­wirk­same Leistungen (VL), lassen ihn aber verfallen. Dabei ist es einfach, einen VL-Vertrag abzu­schließen – wenn man weiß, welcher es sein soll.

Die Stiftung Warentest hat das Angebot unter die Lupe genommen und zeigt, welcher Vertrag zu welchen Ansprüchen passt. Wir nennen die güns­tigsten Anbieter für VL-Sparpläne auf Aktien-ETF und haben auch ein Schnäpp­chen für alle, die lieber auf sichere Zinsen setzen.

Vermögens­wirk­same Leistungen sind ein recht komplexes Thema. Es gibt nicht den einen VL-Vertrag, sondern eine Reihe von Varianten, zwischen denen sich Sparende entscheiden müssen. Die Auswahl erfordert meist mehr Zeit und Recherche als der eigentliche Abschluss. VL-Verträge lassen sich in Form von Fonds­sparplänen, Bank­sparplänen oder Bauspar­verträgen einrichten. Selbst die Tilgung eines Baukredits ist beim VL-Sparen mit Bauspar­verträgen manchmal möglich. Wir sagen, welcher VL-Vertrag am besten zu welchem Sparziel passt und bei welchem es die besten Rendite­chancen gibt.

Der VL-Vertrag läuft allerdings länger, denn nach der Einzahlungs­phase ist eine Warte­zeit von bis zu einem Jahr vorgeschrieben. Erst dann kommen VL-Sparer plan­mäßig an das Geld heran. Sie können auch eigene Beiträge beisteuern und die Monats­rate auf mehr als 40 Euro aufstocken.

Für die meisten VL-Berechtigten eignet sich ein Fonds­sparplan am besten. Damit beteiligen sie sich an der Entwick­lung von Aktienmärkten. Börsen­gehandelte Indexfonds – sogenannte ETF – die den welt­weiten Aktienmarkt nach­zeichnen, sind aus Sicht von Finanztest für diesen Zweck ideal. Gerade jungen Leuten bietet ein VL-Fonds­sparplan auf einen Welt­aktien-ETF die ideale Möglich­keit, erste Erfahrungen mit Aktien­anlagen zu sammeln. Die Experten der Stiftung Warentest haben untersucht, welche Banken VL-Sparpläne mit Aktienfonds anbieten und die dabei anfallenden Kosten ermittelt.

Wer alle Unwäg­barkeiten vermeiden will, kann mit einem verzinsten VL-Bank­sparplan auf einen verläss­lichen Wert­zuwachs setzen. Spare­rinnen und Sparer können abschätzen, welcher Betrag zum Zeit­punkt der Auszahlung zur Verfügung stehen wird.

Die von uns befragten Bausparkassen haben zwar keine konkreten VL-Angebote genannt, aber Interes­sierte kommen nach unseren Erfahrungen durch­aus an solche Verträge. Wir sagen, wie das geht.

Bauspar­verträge sind für manche VL-Sparer die attraktivste Lösung, und das liegt gewiss nicht an der Verzinsung. Aus Renditesicht bringt ein Bauspar­vertrag kaum etwas. Wer aber einen Immobilienkauf fest einge­plant hat oder eine kredit­finanzierte Modernisierung plant, legt sein Haupt­augen­merk darauf, ein zins­güns­tiges Darlehen zu kommen.

Zusätzliche staatliche Förderung

Ausschließ­lich für junge Menschen bis 25 Jahre ist oft auch ein Rendite­bauspar­vertrag attraktiv. Der Unterschied: Sie müssen das gesparte Geld nicht in einen Immobilienkauf stecken, sondern können damit machen, was sie wollen. Das lohnt sich aber nur mit zusätzlicher staatlicher Förderung. Wir sagen, wie hoch diese ist und wer Arbeitnehmer­spar­zulage oder Wohnungs­bauprämie in Anspruch nehmen darf.