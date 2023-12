Dax und MSCI World schwingen sich zu neuen Höchst­ständen auf. Sollte man jetzt noch Geld in Aktien-ETF investieren? Wir zeigen, was Anleger nun beachten können.

Damit haben viele nicht gerechnet: Die Aktienmärkte erreichen neue Höchst­stände – trotz aller Kriege und Krisen, die uns und die Welt erschüttern. Der deutsche Aktien­index Dax sprang im Dezember erst­mals über 17 000 Punkte und ist damit inner­halb eines Jahres um rund 20 Prozent gestiegen. Genauso stark lief auf Jahres­sicht auch der Welt-Aktien­index MSCI World, getrieben vom US-Markt, der inner­halb der vergangenen zwölf Monate sogar 23 Prozent Plus schaffte. Ein schönes Vorweihnachts­geschenk für alle Anle­gerinnen und Anleger. Wie der folgende Chart zeigt, ging es mit allen wichtigen Aktienmärkten in jüngster Zeit (Stand 19.12.23) nach oben - mit Ausnahme von China.

Lohnt sich der Einstieg noch Wer bereits mit Aktienfonds oder ETF auf den weltweiten Aktienmarkt oder auch zur Beimischung auf den deutschen Aktienmarkt gesetzt hat, kann sich über ordentliche Wert­zuwächse seiner Fonds­anteile freuen. Menschen, die aber noch vorhaben, Geld in den Aktienmarkt zu investieren, fragen sich nun, ob sie den Einstiegs­zeit­punkt nun verpasst haben. Liegt nicht doch das Risiko eines Abschwungs in der Luft? Kann eine Investition bei Höchst­ständen trotz aller Krisen gut gehen?

Sparplan laufen lassen Wer keine größere Summe auf einen Schlag investieren will, sondern monatlich mit einem Sparplan spart, muss sich diese Frage gar nicht stellen. Einen ETF-Sparplan sollte man jeder­zeit laufen lassen. Mal zahlt man mehr, mal zahlt man weniger für seine Fonds­anteile – aber wer diszipliniert einfach weiter einzahlt, wird in vielen Jahren höchst­wahr­scheinlich mit ordentlichen Wert­steigerungen belohnt.

Einmal­investition nicht verschlafen Schwieriger fällt die Entscheidung, wenn man eine größere Summe auf einen Schlag investieren möchte. Lohnt es sich da nicht eher zu warten, bis die Kurse wieder gefallen sind, um dann einzusteigen? Die Über­legung klingt plausibel, nur: Es ist nicht garan­tiert, dass Kurse wieder unter ein heutiges Niveau fallen. Wer dann wartet und wartet, sieht dabei zu, wie die Aktienmärkte weiter steigen und verpasst den Moment einzusteigen. Der folgende Chart zeigt, dass der Welt­aktien­index MSCI World seit Auflage 1970 lang­fristig gestiegen ist. Auf Höchst­stände folgten früher oder später neue Höchst­stände und damit neue, in der Grafik dunkelblau markierte Allzeit­hochs. Mitunter mussten Anleger allerdings auf ein neues Allzeit­hoch auch jahre­lang warten – rund 13 Jahre im Falle der Dotcom- und der Finanz­krise. © Stiftung Warentest In vielen Phasen ging es jedoch deutlich schneller. Der Chart­vergleich unten zeigt, dass Anle­gerinnen und Anleger in der Vergangenheit bei einer Investition im Allzeit­hoch in über 60 Prozent der Fälle nach einem Jahr im Plus waren. Nach drei Jahren sind es über 80 Prozent der Fälle. Damit unterscheiden sich die Chancen nicht groß zu einem Einstieg in den Markt, wenn dieser unter seinen Höchst­ständen lag. © Stiftung Warentest

In den meisten Fällen Sofort­einstieg am besten Für unseren Artikel Markteinstieg – alles auf einmal oder scheibchen­weise? haben wir berechnet, was in der Vergangenheit statistisch besser gewesen wäre: Eine Investition „Alles auf einmal" oder „Nach und nach" über zwölf Monate. Das eindeutige Ergebnis: In 67 Prozent aller Fälle hätte ein Einstieg „Alles auf einmal" eine höhere Rendite erzielt. Das gilt auch und vor allem in Markt­phasen mit Aktien­höchst­ständen. Lag der MSCI World 0 bis -5 Prozent unter Höchst­stand wäre sogar in 70 Prozent der Fälle der Einstieg „Alles auf einmal" besser gewesen.