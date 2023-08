Wer mit ETF für die Rente sparen will, kann zu Fonds­policen greifen. Bei fonds­gebundenen Renten­versicherungen im Vergleich zeigt sich aber: Die Kosten sind meist hoch.

Am Gipfel. Ist das Sparziel erreicht, können Anleger mit einer fonds­gebundenen Renten­versicherung ihr Vermögen steuerfrei in eine Rente umwandeln. © Getty Images / Tetiana Garkusha, Stiftung Warentest (M)

Mit Fonds für das Alter sparen und die Gewinne unver­steuert in eine monatliche Rente umwandeln – das ermöglichen fonds­gebundene Renten­versicherungen. Wir haben 30 Tarife getestet und einen Testsieger gefunden. Nur wenige sind so gut, dass sie als Alternative zum güns­tigen Fonds­sparplan taugen. Ein Groß­teil der Produkte konnte nur mit Befriedigend bewertet werden, aber es gibt auch ein Produkt, das so schlecht ist, dass wir ein Mangelhaft vergeben mussten. Im Test waren sowohl Online­versicherer wie Europa und Hanno­versche als auch Versicherer mit Beratung wie Allianz, Ergo und Zurich.

Anders als bei klassischen Renten­versicherungen garan­tiert der Versicherer bei fonds­gebundenen Renten­versicherungen ohne Beitrags­garantie nicht den Erhalt der Beiträge – und Spare­rinnen und Sparer steuern die Geld­anlage mit Fonds selbst. Die Versicherungs­leistung besteht in erster Linie aus dem Versprechen, das angesparte Vermögen im Alter in eine lebens­lange Rente umzu­wandeln.

Warum sich der Vergleich fonds­gebundener Renten­versicherungen für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Nur 4 der 22 getesteten fonds­gebundenen Renten­versicherungen sind gut. Die meisten Tarife haben zu hohe Kosten. Die beste fonds­gebundene Renten­versicherung für Sie Wir zeigen, welche Renten­versicherungen güns­tige Welt-Aktien-ETF anbieten und bei welchen nach­haltige aktiv gemanagte Fonds zur Auswahl stehen. Beratung Spare­rinnen und Sparer, die sich mit Fonds auskennen und auf eine Beratung verzichten können, finden bei Online­versicherern güns­tige Produkte. Aber auch bei den Versicherern mit Beratung gibt es große Kosten­unterschiede. Fonds­auswahl Mit einer Datenbank können sich Kundinnen und Kunden die Finanztest-Fonds­empfehlungen für die jeweiligen Tarife anzeigen lassen. Außerdem lassen sich Tarife heraus­filtern, die einen bestimmten Fonds anbieten. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus test 09/23 zum Download.

Für wen eine fonds­gebundene Renten­versicherung ohne Beitrags­garantie sinn­voll ist Auch wenn die allermeisten Spare­rinnen und Sparer mit einem simplen Sparplan tatsäch­lich besser fahren: Fondsge­bundene Renten­versicherungen, auch Fonds­policen genannt, haben einen entscheiden­den Vorteil bei der Alters­vorsorge, der sie für einige Sparer interes­sant macht: diejenigen, die alle Beiträge wie geplant zahlen können und im Alter eine Rente wünschen. Dann können gute fonds­gebundene Renten­versicherungen ihre Steuer­vorteile ausspielen, da nur bei diesem Produkt eine steuerfreie Umwandlung des Fonds­vermögens in eine lebens­lange Rente möglich ist. Tipp: Schon vor dem Frei­schalten können Sie mit einem Klick auf Testergebnisse alle getesteten fonds­gebundene Renten­versicherungen im Vergleich sehen.

Renten­versicherung mit ETF im Trend Mitt­lerweile bieten die meisten Versicherer an, dass man in ihren Renten­versicherungen auch ETF (Exchange Traded Funds, börsen­gehandelte Indexfonds) besparen kann. Stiftung Warentest empfiehlt für die lang­fristige Geld­anlage Aktien-ETF. Bei ETF handelt es sich um besonders güns­tige Fonds, mit denen sich Aktien­anlage vorbild­lich breit streuen lässt. Mit einem Welt-ETF können Anleger gleich­zeitig in über 1 500 Unternehmen aus 23 Ländern investieren.

Tarife beim Honorarberater Neben den normalen Tarifen der Versicherer haben wir uns auch sogenannte Nettotarife angeschaut. Die Kosten für den Vertrieb sind bei diesen Tarifen nicht in die Beiträge einge­rechnet. Spare­rinnen und Sparer können sie meist nur bei Honorarberatern abschließen. Dafür zahlen sie eine Beratungs­gebühr, die sie individuell vereinbaren. Wegen der unklaren Höhe der Kosten können wir die Tarife nicht komplett bewerten, zeigen aber in unserer Tabelle alle Merkmale der Tarife.

Pantoffel-Portfolio als Alternative zur Fonds­rente Eine lebens­lange Rentenzahlung ist aber nicht die einzige Möglich­keit, die gesetzliche Rente im Alter zu ergänzen. Es ist möglich, einen Auszahl­plan ohne Kosten und sofortige Versteuerung selbst zu stri­cken – nach der bewährten Methode unseres Pantoffel-Portfolios. Tipp: Wie Fonds­policen funk­tionieren und warum ein ETF-Sparplan häufig die bessere Idee ist, erklären wir im Unter­artikel Altersvorsorge mit Fonds – Das sollten Sie wissen.