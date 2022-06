Ist darauf Verlass? Wir prüfen die Wässer auf 125 Spuren­stoffe. In einigen fanden wir zum Beispiel Spuren von Pestizid­abbau­produkten oder Süßstoffen. Gesundheitlich bedenk­lich sind solche Rück­stände nicht. Sie stellen aber die Reinheit der Mineralwässer in Frage.

Mineral­wasser darf nur aus ursprüng­lich reinen Quellen stammen und ist direkt an der Quelle abzu­füllen. Zudem sollen die unter­irdischen Wasser­vorkommen vor Verunreinigungen geschützt sein.

Mineral­stoff­reiches Mineral­wasser ist selten

Jedes Mineral­wasser enthält Mineralstoffe, es muss aber nicht mineral­stoff­reich sein. Recht­lich ist das in Ordnung: Ein Mindest­gehalt an Mineralstoffen ist in Mineral­wasser schon lange nicht mehr vorgeschrieben.

Wir bestimmen die Mineralstoffe und berechnen den Gesamt­gehalt für jedes Wasser. Nur sechs Wässer im Mineral­wasser-Vergleich bieten einen hohen Mineralstoffgehalt von mehr als 1 500 Milligramm pro Liter. Fast jedes zweite Wasser hat hingegen nur einen geringen Gehalt von unter 500 Milligramm pro Liter.

Tipp: Mineral­wasser kann den individuellen Mineralstoffbedarf unterstützen. Es kommt aber vor allem darauf an, ausreichend zu trinken. In unserem Special Richtig trinken geben wir Tipps zum Wasser­trinken und zu anderen empfehlens­werten Getränken.