Vitamine und Mineralstoffe Diese Mengen brauchen Sie täglich – und mehr nicht

Vitamin C , Magnesium , Fischölkapseln , Vitamin B12 – knapp ein Drittel der Menschen in Deutsch­land nimmt lebens­wichtige Nähr­stoffe mindestens einmal pro Woche über Nahrungs­ergän­zungs­mittel ein, jeder Sechste sogar täglich. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Bundes­instituts für Risiko­bewertung (BfR).

Keine gesetzlichen Grenz­werte

Jeder kann Nahrungs­ergän­zungs­mittel nach Gutdünken und ohne Rezept kaufen – etwa in Apotheken, Drogerien, Supermärkten und im Internet. Weder in Deutsch­land noch in der EU gelten gesetzliche Grenz­werte für die Gehalte an Vitaminen und Mineralstoffen.