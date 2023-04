Trockenfutter ist preis­wert und praktisch. Das freut Frauchen und Herr­chen. Ist die Knuspermahl­zeit optimal zusammengesetzt, macht das auch die Katze froh. Das Testsieger-Trockenfutter bietet schon für 7 Cent am Tag eine sehr gute Nähr­stoff­kombination mit perfekt abge­stimmten Fütterungs­empfehlungen. Die Über­raschung des Tests ist ein veganes Produkt, das ohne Fleisch alle nötigen Nähr­stoffe mitbringt.

Unser Test zeigt, welche Trockenfutter Hauskatzen mit allen nötigen Nähr­stoffen versorgen und ob die Fütterungs­empfehlungen stimmen. Die Ergeb­nisse können Sie individuell filtern, etwa nach veganen Futtern oder der ernährungs­physiologischen Qualität. Sie möchten ihren Stubentiger vegan ernähren? Wir haben an die fleisch­freien Produkte die gleichen Kriterien angelegt wie an die klassischen Trockenfutter.

Was bei Trockenfutter wichtig ist

Viele Katzen mögen Trockenfutter. Da die knusp­rigen Stück­chen sehr konzentriert sind, benötigen Stubentiger davon kleinere Portionen als von Nass­futter. Ein Zuviel kann zu Überge­wicht führen.

Im aktuellen Test fanden wir in wenigen Futtern Zucker, aber in unpro­blematischen Gehalten. Katzen animiert das nicht zum Fressen, sie können Zucker nicht schme­cken. Die gemessenen Zucker­gehalte der einzelnen Futter sind in der Test­tabelle angegeben.

Tipp: Was Katzen gut tut und was nicht, lesen Sie in unseren Fragen und Antworten rund um die Katzenernährung. Eine Anleitung zur Beur­teilung des Gewichts von Katzen liefert unser Beitrag: Ist meine Katze schon zu dick? Die besten Nassfutter finden Sie in unserem Test aus dem Jahr 2020.