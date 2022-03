Mit einer Kreditkarte können Kundinnen und Kunden im In- und Ausland bequem bei vielen Händ­lern und Dienst­leistern bezahlen sowie an Auto­maten Geld abheben. Die Vorzüge von Kreditkarten machen sich vor allem im Ausland bemerk­bar. In vielen Ländern werden sie häufiger als in Deutsch­land als Zahlungs­mittel akzeptiert.

Kunden können sich Anbieter selbst suchen Mastercard und Visa machen rund 95 Prozent der ausgegebenen Kreditkarten in Deutsch­land aus. Sie verfügen jeweils über mehr als 44 Millionen Akzeptanz­stellen welt­weit, an mehr als 2 Millionen Auto­maten gibt es Bargeld. Das Händler- und Geld­automatennetz von American Express ist kleiner. Kreditkarten gibt es zum Girokonto dazu – oder von unabhängigen Anbietern, bei denen sie nicht an ein Giro­konto gebunden sind. Kunden können sich einen güns­tigeren Anbieter als ihre Haus­bank suchen.