Ohne Chef oder Chefin geht nichts in der betrieblichen Alters­vorsorge. Arbeitnehmer haben zwar ein Recht darauf, über den Betrieb für das Alter vorzusorgen. Aber in welcher Form und über welchen Vertrag das geschieht, entscheiden die Arbeit­geber. Sie können einen von fünf Durch­führungs­wegen für eine Betriebs­rente wählen, wobei die Formen „Direkt­versicherung“ und „Pensions­kasse“ am häufigsten sind. Optimal für Mitarbeiter ist es natürlich, wenn die Chefin die Beiträge selbst über­nimmt oder dem Arbeitnehmer ordentlich Geld zur Betriebs­rente zuschießt. Das machten bisher schon viele Betriebe freiwil­lig. Seit 2022 ist das für fast alle Verträge Pflicht.

Warum sich unser Special Betriebliche Alters­vorsorge für Sie lohnt Umfassender Über­blick. Die Stiftung Warentest gibt Ihnen einen Über­blick über die Formen der Betriebs­rente und hilft sowohl Chefinnen und Chefs als auch Beschäftigten bei der Entscheidung für die passende Variante.

Die Stiftung Warentest gibt Ihnen einen Über­blick über die Formen der Betriebs­rente und hilft sowohl Chefinnen und Chefs als auch Beschäftigten bei der Entscheidung für die passende Variante. Rechner. Mit unserem Rechner können Sie für sich selbst ausrechnen, wie hoch Ihre Sozial­abgaben-Ersparnis ist, wenn Sie per Entgelt­umwandlung für eine Betriebs­rente sparen, also einen Teil Ihres Brutto­gehalts dafür „umwandeln“.

Mit unserem Rechner können Sie für sich selbst ausrechnen, wie hoch Ihre Sozial­abgaben-Ersparnis ist, wenn Sie per Entgelt­umwandlung für eine Betriebs­rente sparen, also einen Teil Ihres Brutto­gehalts dafür „umwandeln“. Heft­artikel als PDF. Nach dem Frei­schalten erhalten weitere Sie vier Heft­artikel aus Finanztest über die betriebliche Alters­vorsorge zum Download.

Betriebs­rente – das sollten Sie wissen Arbeitnehme­rinnen und Arbeitnehmer haben den Anspruch, über den Betrieb für das Alter vorzusorgen. Es gibt fünf verschiedene Arten der betrieblichen Alters­vorsorge. Der Arbeit­geber kann frei entscheiden, welchen er wählt. Bei der Entgelt­umwandlung sparen Beschäftigte aus dem Brutto­gehalt für die betriebliche Alters­vorsorge und sparen damit Steuern und Sozial­abgaben. Das lohnt sich aber nur dann, wenn der Chef ordentlich Geld beisteuert. Seit 2022 muss er 15 Prozent auf den Beitrag draufsatteln. Das ist aber nur das Mindeste, was die Firma beisteuern muss. Allerdings gibt es auch Streit darum.