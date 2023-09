Wer ein Haus hat, braucht unbe­dingt eine Wohn­gebäude­versicherung. Für die meisten Menschen ist es unmöglich, einen hohen Schaden – oder gar einen Totalschaden, etwa nach Brand – selbst auszugleichen. Eine Gebäude­versicherung deckt Feuer, Leitungs­wasser­schäden, Sturm und Hagel ab. Naturgefahren wie Über­schwemmung durch Stark­regen oder Erdbeben und Schnee­druck fallen unter den sogenannten Elementar­schutz. Er sollte immer mit abge­sichert werden. Unsere Ergeb­nisse zeigen, wie umfang­reich die Leistungen einzelner Versicherungs­angebote sind – und was fehlt.

Trotz Wohn­gebäude­versicherung könnten Sie im Ernst­fall auf einem großen Teil Ihres Schadens sitzen bleiben. Das kann passieren, wenn Sie den Schaden selbst mitver­ursacht haben und dabei grob fahr­lässig waren: Brennende Kerzen unbe­aufsichtigt lassen, heißes Öl auf dem Küchenherd vergessen – wenn dann Ihr Haus brennt, kürzen viele Versicherer ihre Entschädigung zum Teil empfindlich. Solche Tarife bewerten wir als mangelhaft. Von 196 Wohn­gebäude­versicherungen im Test der Stiftung Warentest sind 67 Tarife mangelhaft, aber immerhin 104 sehr gut. In älteren Verträgen fehlt oft auch der Elementar­schutz.

Der Preis­vergleich zeigt: Die Preis­unterschiede sind riesig, auch bei den besten Wohn­gebäude­versicherungen. In unserem Modell­fall in Dresden beispiels­weise gibt es einen preisgüns­tigen sehr guten Vertrag schon für 233 Euro Jahres­preis. Teure Tarife kosten drei- oder gar viermal soviel.

Bei Stark­regen, Über­schwemmung, Lawinen, Erdbeben und anderen Naturgefahren greift die Gebäude­versicherung nicht auto­matisch. Der Zusatz „Elementar­schutz“ muss extra abge­schlossen werden. Das empfehlen wir dringend, denn vor allem Stark­regen-Fälle nehmen im Zuge des Klimawandels deutlich zu und solch ein Wasser­schaden ist im mitversicherten Risiko Leitungs­wasser nicht enthalten. Daher zeigen unsere Test­ergeb­nisse nur Tarife, bei denen dieser Baustein mitversichert werden kann. Bisher fehlt dieser Schutz bei jedem zweiten Gebäude, vor allem in Altverträgen.

Elementar­schutz für unter 100 Euro

Viele Tarife im Test bieten Elementar­schutz schon für deutlich unter 100 Euro im Jahr. Teurer wird es in Risiko­gebieten. Die Versicherer teilen das Bundes­gebiet in Zonen auf: Zürs 1 bis 4. Zürs steht für Zonierungs­system für Über­schwemmung, Rück­stau und Stark­regen. Etwa 1,5 Prozent aller Adressen liegen in den Hoch­risikozonen Zürs 3 und 4.

Tipp: Auch bei der Hausratversicherung sollten Sie auf Elementar­schutz achten.