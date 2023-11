Mit dieser Seite wollen wir Sie als Nutzende der Webseite test.de über die Technologien informieren, die wir für diese Website zu den unten näher bezeichneten Zwecken einsetzen. Diese Technologien ermöglichen es uns, auf Informationen zuzugreifen und diese zu speichern, die auf Ihrem Gerät bei Nutzung dieser Webseite gespeichert werden. Hierfür setzen wir sog. Cookies ein. Cookies sind kleine Text­dateien, die auf Ihren PC geschrieben werden und Informationen enthalten, die es uns ermöglichen, Sie gegebenenfalls bei späteren Besuchen unserer Webseite zu identifizieren beziehungs­weise Ihr Surf­verhalten auf unserer Webseite zu analysieren.

Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihrem Computer platzieren. Einige der Verarbeitungs­zwecke, für die Cookies einge­setzt werden, erfordern Ihre Einwilligung. Sollten Sie Ihre Einwilligung erteilen, so können Sie diese jeder­zeit über den Link „Widerruf Cookie-Einwilligung“ auf der Seite test.de widerrufen.

Die Webseite test.de setzt nur eigene Cookies der Stiftung Warentest ein, die entweder von der Stiftung Warentest selbst oder von einem beauftragten Dienst­leister gesetzt werden (sogenannte „first-party Cookies“). Bei den von der Stiftung Warentest für das Setzen und die Auswertung von Cookies sowie für statistische Erhebungen beauftragten Dienst­leistern handelt es sich um:

Die Geltungs­dauer und der Verfall der einge­setzten Cookies hängen von der jeweils fest­gelegten Lebens­dauer ab. Einige Cookies verfallen, d.h. sie werden wieder gelöscht, sobald Sie Ihren Internet­browser schließen. Genauere Angaben zu der Lebens­dauer sowie anderen Informationen der einge­setzten Cookies können Sie der unten aufgeführten Tabelle entnehmen.

Unbe­dingt erforderliche Cookies, die tech­nisch notwendig sind, um test.de zu betreiben und den Dienst zu erbringen, den Sie ange­fordert haben, können Sie ebenfalls den u.a. Tabellen entnehmen. Diese Cookies dürfen wir auch ohne Ihre Einwilligung setzen, sofern Sie die Webseite test.de nutzen wollen.

Cookies, die tech­nisch nicht erforderlich sind, sondern uns zusätzliche Informationen bieten, wie beispiels­weise statistische Daten über die Nutzung der Webseite test.de oder Informationen über den Erfolg der von uns geschalteten Maßnahmen zur Eigenwerbung, setzt die Stiftung Warentest nur mit Ihrer ausdrück­lichen Einwilligung.

Alternativ erhebt die Stiftung Warentest statistische Daten über die Nutzung von test.de, ohne dass Informationen, beispiels­weise in der Form von Cookies auf Ihren Endgeräten gespeichert oder Informationen von Ihren Endgeräten ausgelesen werden. Bei den erhobenen Daten handelt es sich ausschließ­lich um solche, die im Rahmen der Nutzung von test.de anfallen und tech­nisch erforderlich sind. An personenbezogenen Daten gehört dazu die IP-Adresse. Die Rechts­grund­lage für diese Verarbeitung, sofern personenbezogene Daten betroffen sind, ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO. Das berechtigte Interesse der Stiftung Warentest besteht darin, Kennt­nis über die Nutzung und Reich­weite unserer Webseite zu haben.

Diese Cookies setzen wir nur mit Ihrer ausdrück­lichen Einwilligung gemäß § 25 Abs. 1 TTDSG i.V.m. Art. 4 Nr. 11 DSGVO. Sofern in diesem Zusammen­hang personenbezogene Daten in Form der IP-Adresse verarbeitet werden, ist die Rechts­grund­lage hierfür Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. f) DSGVO; denn es ist im berechtigten Interesse der Stiftung Warentest, diese Daten, die im Zusammen­hang mit der Nutzung der Webseite anfallen, zu verarbeiten. Mit Ihrer Einwilligung werden für statistische Erhebungen die folgenden Cookies gesetzt:

Mit den folgenden Cookies können wir statistische Daten über die Nutzung und Akzeptanz der Webseite test.de erheben und sog. A/B-Tests durch­führen. Mit den A/B-Tests spielen wir unterschiedliche Versionen der Webseite www.test.de aus (A-Version und B-Version), wobei die Unterschiede nicht so auffällig sind, dass sie den Gesamt­eindruck der Webseite verändern. Die im Rahmen der A/B-Tests über­mittelten Daten nutzt die Stiftung Warentest, um das Angebot auf test.de an Ihre Bedürf­nisse anzu­passen.

Marketing-Cookies

Damit wir unsere Eigen-Werbemaß­nahmen an Ihren Bedürf­nissen ausrichten können, erfassen wir, wie Sie auf unsere Webseite kommen und wie Sie mit unseren Werbeanzeigen außer­halb unserer Website interagieren. Die Anbieter in dieser Kategorie ermöglichen uns, unsere Eigenwerbung zu analysieren und zielge­richteter auszuliefern. Die Messung erfolgt anhand von Cookies, die beim Klick auf unsere Anzeigen gesetzt werden. Sie findet also nur statt, wenn Sie als Nutzer vorher aktiv eine unserer Anzeigen angeklickt und zuvor in das Setzen dieser Cookies einge­willigt haben. Die Rechts­grund­lage für das Setzen der Cookies ist somit auch in diesem Fall § 25 Abs. 1 TTDSG i.V.m. Art. 4 Nr. 11 DSGVO. Die Rechts­grund­lage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchst. f) DSGVO; denn es ist im berechtigten Interesse der Stiftung Warentest, die Erkennt­nisse aus der Erhebung von Daten über den Erfolg von Eigen-Werbemaß­nahmen zu verarbeiten. Im Einzelnen werden ggf. die folgenden Cookies gesetzt: