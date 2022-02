Ob Federkern­matratze, Latex­matratze, Schaum­stoff­matratze oder Boxspringbett – alle Matratzen­typen haben ihre spezi­fischen Vorteile und Nachteile. Hier erfahren Sie, welche.

Steck­brief Federkern­matratze

Gut ein Viertel der Republik schläft auf Federkernen – meist auf Taschen­feder­kern­matratzen. Sie enthalten Hunderte Stahlfedern, die in einzeln in Taschen einge­fasst sind. Taschen­federkerne schwingen weniger nach als einfache Bonnell­feder­kern­matratzen. Taschenfederkern gibt nur nur dort nach, wo er belastet wird und passt sich dem Körper gut an (Test­ergeb­nisse Federkernmatratzen).

Vorteile von Federkern­matratzen

+ Guter Feuchtig­keits­trans­port. Gut für stark schwitzende Menschen.

+ Geringe Wärmedämmung. Gut für alle, denen es schnell zu warm wird.

+ Gute Punktelastizität. Taschenfederkern gibt nur dort nach, wo er belastet wird.

+ Platz für zwei. Die meisten Modelle im aktuellen Test bieten auch zwei Schlafenden guten Komfort.

Nachteile von Federkern­matratzen

– Eher kühl. Wer leicht friert, liegt auf Schaum­stoff wärmer.

– Vergleichs­weise schwer. Das Anheben kann mitunter mühsam sein.

– Nicht flexibel. Einige sind nur einge­schränkt für verstell­bare Lattenroste geeignet.

– Einseitig. Federkern­matratzen weisen nur selten verschieden Härtegrade für beide Liege­seiten auf.