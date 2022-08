Wäschetrockner im Test Preis und Leistung in trockenen Tüchern

Viele Trockner in unseren Tests holen eine gute Gesamt­note. Aber immer wieder stoßen wir auch auf Modelle, die wichtige Prüfungen nicht befriedigend meistern. Manche brauchen deutlich länger als die Konkurrenz, andere trocknen nicht punkt­genau schrank­trocken oder bügelfeucht oder zeigen die Rest­lauf­zeit nicht zuver­lässig an. Der Test offen­bart, welche Modelle ihr Geld wert sind – und welche nicht.

Mithilfe unserer Daten­bank finden Sie die zuver­lässigsten, leisesten und güns­tigsten Wäschetrockner. Denn nicht nur im Anschaffungs­preis sind die Unterschiede groß, sondern auch im Verbrauch. Die Expertinnen und Experten der Stiftung Warentest haben für alle Trockner im Test die Strom­kosten für zehn Jahre berechnet − und dabei einen jähr­lich steigenden Strom­preis einkalkuliert.

Neu seit August: Die 15 frisch getesteten Trockner haben alle die Effizienz­klasse A+++ und kosten zwischen 450 und mehr als 1 200 Euro.

Warum sich der Trockner-Test für Sie lohnt Test­ergeb­nisse. Die Daten­bank enthält Test­ergeb­nisse für 88 Wäschetrockner – darunter Modelle von Miele, Bosch, AEG, Siemens und Samsung. Sie bietet Fotos, Ausstattungs­merkmale, Kauf­beratung und einen täglich aktuellen Preis­vergleich. 39 der getesteten Trockner sind derzeit im Handel erhältlich.

Die Daten­bank enthält Test­ergeb­nisse für 88 Wäschetrockner – darunter Modelle von Miele, Bosch, AEG, Siemens und Samsung. Sie bietet Fotos, Ausstattungs­merkmale, Kauf­beratung und einen täglich aktuellen Preis­vergleich. 39 der getesteten Trockner sind derzeit im Handel erhältlich. Der beste Trockner für Sie. Mit wenigen Klicks finden Sie Ihre persönlichen Testsieger. Sie können nach Kriterien filtern, die Ihnen beim Kauf wichtig sind – und sich etwa umwelt­freundliche, güns­tige, schnelle oder leise Wäschetrockner anzeigen lassen.

Mit wenigen Klicks finden Sie Ihre persönlichen Testsieger. Sie können nach Kriterien filtern, die Ihnen beim Kauf wichtig sind – und sich etwa umwelt­freundliche, güns­tige, schnelle oder leise Wäschetrockner anzeigen lassen. Heft­artikel als PDF. Nach dem Frei­schalten erhalten Sie auch Zugriff auf die Artikel der Zeitschrift test zum Thema Wäschetrockner.

Wärmepumpentrockner schonen Umwelt und Geldbeutel Alle Wäschetrockner in unserer Daten­bank sind Kondensations­trockner mit Wärmepumpe. Auf die Dauer trocknen diese Geräte am spar­samsten, in den Wintermonaten größ­tenteils sogar spar­samer als mit der Wäscheleine in der Wohnung (siehe unser FAQ Wäschetrockner). Zudem schonen Wärmepumpentrockner die Wäsche mit vergleichs­weise nied­rigen Temperaturen. Kondensations­trockner ohne Wärmepumpe sind deutlich weniger energieeffizient. Auch noch auf dem Markt sind Abluft­trockner. Sie pusten die zum Trocknen der Wäsche erwärmte Luft feuchtig­keits­geschwängert in die Umwelt. Sie gelten als echte Strom­fresser. Daher hat die Stiftung Warentest Kondenstrockner ohne Wärmepumpe sowie Abluft­trockner seit einigen Jahren nicht mehr getestet. Tipp: Die Liste aller Produkte, die wir getestet haben, können Sie auch schon vor dem Freischalten sehen.

Wie Trockner Energie sparen können Unsere Wäschetrock­nertests zeigen: Beim Strom­verbrauch sind die Unterschiede groß − sowohl bei den teuren als auch bei den güns­tigen Geräten. So häuft ein energiehung­riger Trockner etwa 770 Euro Strom­kosten in zehn Jahren an, ein spar­samer dagegen nur 480 Euro. Steigt der Strom­preis, geht die Schere noch weiter auseinander. Wie Sie Ihrem Trockner beim Stromsparen helfen können, verraten unsere Energiespartipps. Dazu gehört zum Beispiel das regel­mäßige Reinigen der Flusensiebe.

Strenge Prüfungen für Wäschetrockner In unseren Tests müssen die Wäschetrockner zeigen, dass sie Wäsche wirk­lich schrank­trocken oder bügelfeucht trocknen können. Nach jedem Trock­nungs­programm prüfen unsere Tester, wie viel Restfeuchte noch in der Wäsche steckt. Sie messen außerdem nach, ob die Programme wirk­lich so lange dauern wie auf dem Display ange­zeigt wird, prüfen die Laut­stärke sowie die Bedienung per App und berechnen, ob die Trockner Strom effizient einsetzen oder Energie verschwenden.