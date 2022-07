Über unsere Internetseite können Sie einen kostenfreien Newsletter abonnieren.

Diese umfassen Informationen zu Tests, Verbrauchertipps sowie unver­bindliche Angebote der Stiftung Warentest (Hefte, Bücher, Abonnements von Zeit­schriften und digitalen Inhalten).

Bei der Anmeldung zum Newsletter geben Sie die E-Mail-Adresse an, an die der Newsletter über­sandt werden soll. Das Abonnement des Newsletters kann durch den betroffenen Nutzer jeder­zeit gekündigt werden. Zu diesem Zweck findet sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link.

Rechts­grund­lage für die Verarbeitung der im Zusammen­hang mit der Bestellung des Newsletters erhobenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Mit der Verarbeitung der Daten haben wir die Burda Direkt Services GmbH, Hubert-Burda-Platz 2, 77652 Offenburg sowie Selligent GmbH, Atelier­straße 12, 81671 München beauftragt.