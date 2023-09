Die Einschulung ist für Kinder ein großer Schritt in die Selbst­ständig­keit. Ab jetzt sind sie zunehmend allein unterwegs. Kinder-Smartwatches machen die Kleinen für ihre Eltern per Telefon- oder Nach­richten­funk­tion erreich­bar. Durch die integrierte GPS-Ortung wissen die Eltern jeder­zeit, wo sich ihr Kind befindet. Im Test zeigen einige Modelle deutliche Mängel. Wir fanden Schad­stoffe, wenig verläss­liche Ortungs­funk­tionen und mit einer Uhr können Eltern heimlich Fotos machen.

Wie tickt eine Kinder-Smartwatch?

Die meisten Kinder-Smartwatches funk­tionieren ähnlich wie ein Handy. Das Kind kann telefonieren, Emojis, Fotos oder Sprach­nach­richten verschi­cken. Eltern können über die Eltern-App antworten. Über die Eltern-App lässt sich auch fest­legen, welche Rufnummern das Kind anwählen kann und wer das Kind anrufen darf. Eine SOS-Funk­tion an der Uhr setzt in Notfällen eine Telefonkette in Gang .

Tipp: Schon vor dem Frei­schalten können Sie alle getesteten Kinder-Smartwatches und deren Ausstattung sehen.