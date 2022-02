Sparer müssen Fest­gelder üblicher­weise einige Tage vor Fälligkeit kündigen. Anderenfalls kann es passieren, dass die Bank oder Sparkasse das Geld zu aktuellen Konditionen für die gleiche Lauf­zeit noch einmal anlegt. Die Banken nennen das „Prolongation“. Die neuen Konditionen können dabei viel schlechter sein als die ursprüng­lichen und Sparer kommen erneut lange Zeit nicht an ihr Geld. Viele Fest­geldanbieter fragen aber bei ihren Kunden recht­zeitig an, wie sie mit dem fällig werdenden Geld umgehen sollen.

Vereinzelt gibt es auch Spar­produkte mit Fest­zins, die drei Monate vor Fälligkeit gekündigt werden müssen, um uneinge­schränkt über das Geld verfügen zu können. Daher sollten Sie bei Vertrags­abschluss unbe­dingt klären, wie die Bedingungen der Bank genau aussehen.

Spar­briefe in verschiedenen Varianten

Mehr­jährige Spar­briefe gibt es in verschiedenen Varianten: Spar­briefe mit jähr­licher Zins­gutschrift sowie auf- und abge­zinste Spar­briefe.

Auf- und abge­zinste Spar­briefe sammeln die Zinsen über mehrere Jahre an und zahlen sie am Ende der Lauf­zeit zusammen mit dem angelegten Kapital zurück. Da die Zinsen in beiden Fällen am Ende der Lauf­zeit in einer Summe steuer­pflichtig sind und der Sparerfrei­betrag dann schnell über­schritten wird, eignen sich diese Varianten nicht für jedermann. Viele Banken und Sparkassen bieten mehrere Spar­brief­varianten an. Prüfen Sie vor Abschluss, welche Variante für Sie in Frage kommt.