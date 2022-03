Die Zahl der Diebstähle ist in rück­läufig. 2020 wurden in Deutsch­land rund 261 000 Fahr­räder gestohlen, nur knapp 10 Prozent der Fälle hat die Polizei aufgeklärt. Ein gestohlenes Rad bekommt man also selten wieder. Außerdem ist das Diebstahlrisiko je nach Region sehr unterschiedlich. In vielen Groß­städten werden prozentual deutlich mehr Draht­esel gestohlen als in ländlichen Gebieten.

Wer in einem Stadt­staat oder in Sachsen, Brandenburg oder Sachsen-Anhalt lebt, hat das größte Risiko, Opfer eines Fahr­raddiebstahls zu werden. In Mittel- und Süddeutsch­land schlagen Fahr­raddiebe im Schnitt deutlich seltener zu. Betrachtet man Groß­städte, hat Leipzig die meisten Fahr­raddiebstähle je 100 000 Einwohner. In Remscheid passiert am wenigsten. © Stiftung Warentest / René Reichelt