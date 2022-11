Aktien bieten gute Rendite­chancen, bringen aber keine Sicherheit. Für Aktienfonds empfehlen wir zehn Jahre Mindest­anlage­zeit, damit genug Zeit bleibt, Börsencrashs auszusitzen. Wer diesem Rat folgt, muss also auch Abstriche bei der Liquidität machen.

Auch ein fester Betrag, der in den nächsten Monaten oder Jahren gebraucht wird, etwa für den Kauf eines Autos oder einer Immobilie, sollte nicht in Anlagen mit deutlichen Kurs­schwankungen wie Aktienfonds oder ETF-Anlagen gesteckt werden. Hier sind Fest­geld- oder Tages­geld­konto ebenfalls die passende Wahl.

Vermögens­aufbau planen

Beim lang­fristigen Vermögens­aufbau sind zwar Angebote mit hohen Rendite­chancen wie Aktienfonds empfehlens­wert. Ein Teil des Vermögens sollte aber so angelegt sein, dass der Wert wenig schwankt. Auch da eignet sich Tages- oder Fest­geld. Diesem Prinzip folgt unser Pantoffel-Portfolio. Es kombiniert Zins­anlagen und Aktienfonds. Je höher die eigene Risikoneigung ist, desto höher kann der Aktien­anteil sein. Es gibt dafür gute und güns­tige Aktien-ETF. Was es ausmachen kann, auch nur einen kleinen Prozent­satz von ihnen mit Tages- und Fest­geld zu mischen, haben wir in unserem Special Sparanlagen plus Aktien dargestellt.