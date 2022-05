18 Über­wachungs­kameras im Test

Die Stiftung Warentest hat 18 IP-Kameras von 9 Anbietern geprüft. Die Kauf­preise liegen zwischen 45 und knapp 300 Euro. Oft kommen noch Abokosten für Cloud-Dienste hinzu. Alle können sich kabellos per WLan mit dem Internet verbinden, einige auch per Lan-Kabel. So können sie Alarme und Live-Bilder aufs Handy über­tragen.

