Mit dem ersten Update in 2022 kommen 23 neue Farbtintenstrahldrucker in der Daten­bank dazu. Zwei von ihnen sind reine Drucker, die übrigen 21 sind Multi­funk­tions­drucker mit Scan- und Kopier­funk­tion. Etliche der Neuzugänge drucken mit güns­tiger Tinte aus Flaschen statt aus Patronen. Einige der neuen Flaschen­drucker über­zeugen nicht nur mit sehr nied­rigen Druck­kosten, sondern auch mit richtig guter Druck­qualität – so auch der neue Testsieger, der besser abschneidet als alle Drucker, die wir in den vergangenen Jahren geprüft haben.