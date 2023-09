Die meiste Zeit bleiben unsere Füße im Verborgenen – aber in Badelatschen, Flipflops und Sandalen haben sie ihren ganz großen Auftritt. Ein Nagelpilz kann diesen Auftritt ganz schön trüben: Die Fußnägel sind dann verfärbt, brüchig oder verdickt.

Nagelpilz ist weit verbreitet. Ältere Menschen sind öfter betroffen als jüngere, Männer häufiger als Frauen. Meist sind die Fußnägel infiziert, manchmal aber auch die Fingernägel. Das Problem: Unbe­handelt kann sich der Pilz von einem Nagel auf weitere Nägel und sogar auf die umliegende Haut ausbreiten. Von selbst verschwindet er nur selten, die Behand­lung zieht sich meist über Wochen bis Monate. Unser Test von 58 Mitteln gegen Nagelpilz sagt, mit welchen sich die Therapie lohnt – und welche Medikamente weniger geeignet sind.

Sie erfahren, wie Sie eine beginnende Nagelpilz­infektion von einer fort­geschrittenen unterscheiden, wie Sie Pilzmedikamente richtig anwenden und was es bei der Behand­lung zu beachten gibt. Außerdem geben wir nützliche Tipps zur Vorbeugung.

Wir erklären, was gute Nagelpilz­mittel ausmacht und bei welchen Beschwerden und Erkrankungs­stadien sich die getesteten Medikamente jeweils eignen. So können Sie das Mittel finden, das für Sie gut passt. Darüber hinaus erfahren Sie, warum sich einige Arzneien nur wenig oder lediglich mit Einschränkung eignen.

Wir haben die am häufigsten verkauften und verordneten Medikamente gegen Nagelpilz beur­teilt. Unter den bewerteten Mitteln befinden sich 52 verschreibungs­pflichtige Medikamente für fort­geschrittene Infektionen. Außerdem beur­teilen wir sechs Präparate für leichtere Krank­heits­stadien, die Sie ohne Rezept in Apotheken kaufen können. In unseren Test einge­schlossen sind mit Loceryl und Ciclo­poli auch zwei stark beworbene Nagellacke gegen Nagelpilz.

Wie genau die Therapie verläuft, ist von Medikament zu Medikament verschieden. Manche Präparate sollten täglich angewendet werden, manche nur einmal in der Woche. Einige Arzneien erfordern es außerdem, dass Patientinnen und Patienten den Nagel vorher mit der Nagelfeile anrauen, damit der Wirk­stoff besser eindringen kann. Mit anderen Präparaten ist das nicht nötig: Sie enthalten eine Substanz, die den Nagel aufweicht und abträgt.

Symptome und Ursachen: Wie Sie Nagelpilz erkennen

Sind die Nägel mit Pilzen befallen, verfärben sie sich gelb­lich-braun, reißen leicht ein und werden brüchig. Auch weiß-gelb­liche Flecken können auf eine Infektion hindeuten. Schreitet die Erkrankung fort, verdickt sich oft die Nagelplatte. Sie wirkt dann uneben. Außerdem ist es möglich, dass sich die Nägel etwas vom Nagelbett lösen. Ein Nagelputzer lässt sich dann ohne Schmerzen bis tief unter den Nagel schieben.

Besonders gut in den Nagel eindringen können Pilze, wenn Nagelhaut oder -bett verletzt sind, etwa durch Risse oder Schnitte. Zu viel Feuchtig­keit – beispiels­weise bei Schweiß­füßen in luft­un­durch­lässigen Schuhen – begüns­tigt ebenfalls eine Infektion. Die Nägel quellen dann auf, die Pilze können sich einnisten und unter diesen Bedingungen gut wachsen.

Auch Diabetes, eine arterielle Durch­blutungs­störung in den Beinen oder ein geschwächtes Immunsystem können das Risiko erhöhen, an Nagelpilz zu erkranken. Diese Beschwerden betreffen häufig ältere Menschen, was möglicher­weise erklärt, warum sie sich öfter infizieren. Nagelpilz kann sich zudem als Folge von Fußpilz entwickeln, wenn die Erreger von der Haut auf die Zehennägel übergehen.

Tipp: Was Sie tun können, um Ihre Immun­abwehr in Schwung zu bringen, erfahren Sie in unserem Ratgeber Für ein fittes Immunsystem.