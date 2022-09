Tipp: Sie haben Blut­hoch­druck und wollen wissen, welche Medikamente und Verhaltens­änderungen Ihnen am besten helfen könnten? Alles Wichtige zum Thema finden Sie im Test von Bluthochdruckmitteln . Den Blut­druck­mittel-Test erhalten Sie auch, wenn Sie hier unseren Mess­geräte-Test frei­schalten (siehe PDF).

Blut­hoch­druck tut nicht weh, kann aber – unbe­handelt – lebens­gefähr­lich werden. Auf Dauer drohen Schädigungen der Blutgefäße und ernste Folgen wie Herz­infarkt und Schlag­anfall. Ein Mess­gerät für den Eigen­gebrauch hilft, Blut­hoch­druck recht­zeitig zu erkennen. Andere nutzen es, weil sie sich bereits wegen erhöhter Werte in ärzt­licher Behand­lung befinden. Dann zeigt die Selbst­messung, ob Medikamente oder sons­tige Maßnahmen den Druck im gewünschten Rahmen halten.

Aktuell hat die Stiftung Warentest zehn elektronische Blut­druck­mess­geräte für den Ober­arm und sieben für das Hand­gelenk getestet. Anders als die klassischen Blut­druck­mess­geräte mit Stethoskop beim Arzt werden die Geräte nicht von Hand bedient, sondern arbeiten auto­matisch und zeigen die Werte digital an. Unser Testsieger fürs Hand­gelenk punktet mit einem weiteren smarten Extra.

Positiv im aktuellen Test sticht die Hand­habung heraus, die fünf Laien und eine Fach­kraft über­prüften. Demnach lassen sich alle Geräte einfach bedienen, die Gebrauchs­anleitungen sind verständlich. Deren Lektüre lohnt: Wer Besonderheiten des gekauften Geräts miss­achtet, riskiert Mess­fehler. Wichtig ist auch, allgemeine Regeln zu beachten, etwa zum korrekten Sitz und Umfang der Manschette. Wie oft Patienten ihren Blut­druck messen sollten, besprechen sie am besten mit dem Arzt.

Zwei Blut­druck­mess­geräte im Test lassen sich optional via Bluetooth mit dem Smartphone koppeln. Die zugehörige App führt ein Blut­druck­tagebuch, inklusive Kurven­verläufen, und erfüllt dabei die Daten­schutz-Anforderungen der Stiftung Warentest. Plus­punkt solcher Apps: Der Nutzer muss die Werte nicht von Hand in einen Blut­druck­pass eintragen und kann die Verläufe stets auf einen Blick erfassen und seinem Arzt zeigen.

Im Vergleich zu den Vorgänger­unter­suchungen 2016 und 2018 hat die Stiftung Warentest ihr Prüf­programm nur minimal verändert; daher sind die Urteile weit­gehend vergleich­bar. Die drei guten Modelle aus den Vortests, die laut Anbieter unver­ändert erhältlich sind, haben wir 2020 erneut getestet. Zwei bekommen nun das Urteil befriedigend. Der Dritte im Bunde, ein Modell für den Ober­arm, ist abermals gut und Testsieger. Alle drei sind nunmehr in der aktuellen Tabelle aufgeführt (und tauchen dafür nicht mehr in den älteren Tabellen auf).

Behand­lung von Blut­hoch­druck

Je nachdem, wie hoch die Blut­druck­werte laut Diagnose sind und ob weitere Risiken für das Herz-Kreis­lauf-System wie etwa ein Diabetes oder eine Fett­stoff­wechsel­störung vorliegen, leiten Ärzte in Absprache mit Patienten eine passende Therapie ein. Sie können unterschiedliche blut­druck­senkende Medikamente verordnen, darunter ACE-Hemmer, Sartane, Diuretika, Beta­blocker. Wie die Arznei­mittel­experten die Medikamente bewerten, was bei der Anwendung zu beachten ist und wie der Lebens­stil den Blut­druck senken helfen kann, erfahren Sie in unserem Test von Blut­hoch­druck­mitteln. Den Testbe­richt erhalten Sie zusätzlich, wenn Sie unseren Blut­druck­mess­geräte-Test frei­schalten.

