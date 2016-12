Welt­weiter Verbrauch ... Gesunde Omega-3-Fett­säuren, viel Eiweiß, guter Geschmack: Fisch gilt als hoch­wertig und gesund. Der Deutschen liebster Fisch ist der Lachs, gefolgt von Alaska-Seelachs, Hering, Thun­fisch und Forelle. Insgesamt verspeiste ein Deutscher 2015 rund 14 Kilogramm Fisch und Meeresfrüchte, welt­weit lag der Pro-Kopf-Verbrauch bei durch­schnitt­lich rund 20 Kilogramm. Die Stiftung Warentest untersucht jähr­lich Fisch und Meeresfrüchte auf Frische, Qualität und Schad­stoffe, zuletzt Thunfisch und Garnelen.

... erschöpft die Meere Die starke Nach­frage hat Schatten­seiten: Die Meeresbestände erschöpfen sich. Laut der Ernährungs- und Land­wirt­schaft­organisation der Vereinten Nationen (FAO) sind mitt­lerweile über 30 Prozent der Fisch­bestände in den Welt­meeren bedroht, im Mittel­meer sollen es laut EU-Kommis­sion sogar bis zu drei Viertel sein. Das heißt: Es wird deutlich mehr Fisch gefangen, als nach­wachsen kann. Umwelt­verbände wie der World Wide Fund for Nature (WWF) appellieren: „Unsere Meere brauchen dringend Erholung, um nicht vor unseren Augen zu kollabieren.“

Hering und Scholle geht es gut, Dorsch muss sich weiter erholen Im Zuge der Reformierung der Gemein­samen Fischerei­politik hat sich die EU ein hehres Ziel gesetzt: Bis 2020 sollen sich die Fisch­bestände erholen können, sodass sie nach­haltig befischt werden können. Um das zu erreichen, werden jedes Jahr für Fang­gebiete wie Atlantik oder Ostsee Fang­quoten für verschiedene Bestände fest­gesetzt. Grund­lage sind Vorschläge der EU-Kommis­sion, die sich auf die wissenschaftlichen Empfehlungen des Internationalen Rats für Meeresforschung stützen. 2017 dürfen deutsche Fischer deutlich mehr Seelachs, mehr Kabeljau und Makrele aus der Nordsee fangen, dafür weniger Schell­fisch als bisher. Aus der Ostsee dürfen sie deutlich mehr Scholle und mehr Hering holen, da sich die Bestände dort gut entwickelt haben. Die Fang­mengen für Dorsch wurden hingegen drastisch abge­senkt – die Bestände müssen wieder wachsen.

Zerstörerische Fang­methoden Viele Fang­methoden schädigen nicht nur die Fisch­bestände, sondern auch den Meeresboden und damit den Lebens­raum von Fischen und anderen Meerestieren. Dazu zählen etwa so genannte Baum­kurren, eine Art Grund­schlepp­netz, das beim Fang von Garnelen oder Platt­fischen wie Schollen zum Einsatz kommt. Das Netz wird auf Kufen über den Meeresboden gezogen. Scheuchketten sorgen dafür, dass einge­grabene Fische aufgeschreckt werden. Dadurch sind die Auswirkungen auf den Meeresboden und seine Bewohner besonders hoch.

Rück­wurf von Beifang inzwischen verboten Ein weiteres Problem ist unerwünschter Beifang: Das sind Fische, aber auch Seevögel, Haie oder Schild­kröten, die unbe­absichtigt mit im Netz landen. Bisher wurden diese zurück ins Meer geworfen. Seit Anfang 2015 ist das in der EU verboten; das Rück­wurf­verbot soll schritt­weise bis 2019 in Kraft treten. Es gilt nur für den Fang von Fisch­arten, für die es eine Quote gibt. Jetzt muss der Beifang an Land gebracht werden und wird auf die Fang­quote mit ange­rechnet. Das Ziel dieser Regelung: Die Fischer sollen aus Eigen­interesse auf spezialisierte Fang­methoden setzen, damit nur bestimmte Fische im Netz landen.

Mehr als jeder zweite Fisch aus Aquakultur Allein mit dem Fang von Wild­fischen lässt sich der welt­weite Appetit nicht decken. Eine immer größere Bedeutung kommt daher der Aquakultur – sprich Fisch­zucht – zu. Seit drei Jahr­zehnten wächst sie jähr­lich um rund 9 Prozent. Mitt­lerweile stammt mehr als die Hälfte des welt­weit verzehrten Fischs aus Zucht­betrieben. Nicht über­all sind Farmen so hoch entwickelt wie etwa Lachs­betriebe in Norwegen ( siehe Produktionsbedingungen Lachs). Zwar besteht nicht das Problem der Über­fischung. Doch kann auch die Zucht negative Auswirkungen für die Umwelt haben. So benötigen Zucht­fische wie Lachs und Forelle tierisches Futter – meist Fisch­mehl und -öl aus Wild­beständen. Um ein Kilogramm Lachs zu erzeugen, sind schät­zungs­weise 1,2 Kilogramm Futter nötig. Zudem können Chemikalien oder Antibiotika umliegende Flüsse und Meere belasten. Für den Aufbau von Zucht­farmen werden mancher­orts zudem wert­volle Lebens­räume zerstört – etwa Mangrovenwälder für die Shrimp­zucht in tropischen Gebieten.

Bewusst einkaufen – gar nicht so einfach Wer beim Fisch­kauf auf Nach­haltig­keit achten möchte, hat es jedoch nicht leicht, sich im Handel zu orientieren. So ist bei Wild­fischen nicht immer eine komplette Fisch­art von Über­fischung betroffen, sondern einzelne Bestände in unterschiedlichen Fang­gebieten. Beispiel Kabeljau/Dorsch: Allein im Nord­ost-Atlantik gibt es etwa 15 Bestände, die sich in den vergangenen Jahren unterschiedlich entwickelt haben. Kritisch steht es derzeit um den Dorsch in der Ostsee.