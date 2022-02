Heuschnupfen Diese Medikamente helfen und sind günstig

Der Klimawandel ist in der Nase ange­kommen. In den Augen auch. Die Umwelt­medizin untersucht, ob sich das Aufkommen von Pollen in Europa in den letzten 50 Jahren verändert hat. Eine Vertreterin dieser Fach­richtung, Professorin Claudia Traidl-Hoff­mann, sagt: „Wir sehen deutlich, dass die Pollen immer früher fliegen.“ Sie würden zudem mehr, vielfältiger und aggressiver. Im Interview mit test.de erklärt die Expertin, wie die globale Erwärmung Heuschnupfen befördert.

Heuschnupfen: Die häufigste allergische Erkrankung Die Folge: Niesen, juckende Augen, Atemnot – Millionen von Menschen hier­zulande leiden an Heuschnupfen, der mitt­lerweile die häufigste allergische Erkrankung ist. Laut Angaben des Robert-Koch-Instituts bekommen ihn etwa 15 Prozent aller Deutschen im Laufe ihres Lebens. Oft treten die Beschwerden bereits im Kindes- oder Jugend­alter auf: Jedes Jahr bekommen in Deutsch­land etwa 9 Prozent der unter 18-Jährigen die Diagnose Heuschnupfen.

Histamin verursacht die typischen Symptome Bei Heuschnupfen reagiert der Körper über­empfindlich auf Pollen: Das Immun­system interpretiert den an sich voll­kommen harmlosen Blüten­staub als Bedrohung und versucht, dagegen anzu­gehen – unter anderem, indem es das Gewebs­hormon Histamin freisetzt. Das verursacht die typischen Symptome.

Allergie-Auslöser beim Arzt testen lassen Wer unsicher ist, ob wirk­lich Heuschnupfen die Beschwerden verursacht, sollte das ärzt­lich abklären lassen. Gute Ansprech­partner sind Allergologen. Sie können mithilfe von speziellen Tests ermitteln, auf welche All­ergene genau der Körper reagiert. Neben Pollen kommen dafür auch Tier­all­ergene, Schimmelpilze oder Hausstaub­milben infrage. Tipp: Wenn nicht nur die Nase verstopft ist, sondern auch Kopf und Stirn schmerzen, vor allem beim Bücken, spricht viel dafür, dass es sich nicht um allergischen Schnupfen handelt, sondern um eine Sinusitis: eine Entzündung der Nasennebenhöhlen.

Viel Auswahl bei rezept­freien Heuschnupfen-Mitteln Steht die Diagnose Heuschnupfen, empfehlen Ärzte oft neben allgemeinen Schutz­maßnahmen (Tipps für Pollenallergiker) zunächst rezept­freie Medikamente. Die Auswahl an Präparaten, die laut Bewertung unserer Arznei­mittel­experten geeignet sind, ist groß. Wer nur Beschwerden an Augen oder Nase hat, kann zuerst einmal lokal wirkende Sprays oder Tropfen probieren. Manche dieser Präparate enthalten Cromoglicinsäure und wirken vorbeugend. Das bedeutet: Allergiker müssen sie bereits etwa zwei Wochen vor Start des Pollen­flugs bis zu dessen Ende anwenden. Sprays und Tropfen mit Antihistaminika helfen hingegen direkt nach der Anwendung. Für den Fall, dass sowohl Nase als auch Augen von der Allergie betroffen sind, oder wenn abzu­sehen ist, dass die Beschwerden über längere Zeit bestehen bleiben, gibt es Mittel mit akut wirkenden Antihistaminika zum Einnehmen. Dazu gehört neben Cetirizin, Levocetirizin und Loratadin nun auch der Wirk­stoff Desloratadin, der bis vor kurzem rezept­pflichtig war. Diese Mittel entfalten ihre Effekte im ganzen Körper. Mit ihnen bessert sich nicht nur allergisch bedingtes Hautju­cken, sondern auch eine verstopfte Nase sowie tränende und juckende Augen. Übrigens: Die Stiftung Warentest hat Luftreiniger getestet. Im Test sind Geräte, die auch Pollen gut und schnell in Räumen beseitigen.

Cortison-Sprays bei starken Beschwerden Nur einmal pro Tag. Seit einigen Jahren sind auch Nasensprays mit Cortison zur Behand­lung von Heuschnupfen rezept­frei erhältlich, etwa solche mit Beclometason, Mometason oder Fluticason. Diese dürfen aber nur bei Erwachsenen einge­setzt werden. Außerdem sollte ein Arzt eindeutig Heuschnupfen diagnostiziert haben. Es genügt, sie einmal pro Tag anzu­wenden. Es dauert allerdings einige Tage, bis sich die volle Wirkung entfaltet. Bis dahin können – falls erforderlich – zusätzlich noch Nasen­mittel mit akut wirkenden Anti­histaminika zum Einsatz kommen. Cortison-Nasen­spray lindert die Beschwerden besser als Cromoglicinsäure und Anti­histaminika. Betroffene sollten es daher vor allem dann einsetzen, wenn diese Mittel bei stark ausgeprägten Beschwerden nicht ausreichend helfen. Nur kurz­fristig auf eigene Faust. Zwar gehen die in der Nase angewendeten cortisonhaltigen Mittel kaum in den Blut­kreis­lauf über, sie wirken über­wiegend in der Nasen­schleimhaut. Aber es ist unklar, ob eine lang­fristige Anwendung unbe­denk­lich ist. In so einem Fall ist daher eine ärzt­liche Kontrolle ratsam.

Welche Mittel Kindern mit Heuschnupfen helfen Mit dem Kinder­arzt besprechen. Tritt erst­malig eine Allergie bei Ihrem Kind auf, lassen Sie diese von einem Arzt unter­suchen. Eine Selbst­behand­lung ist nur dann zu empfehlen, wenn Heuschnupfen als Ursache bereits bekannt ist und Eltern die Behand­lung mit Medikamenten schon einmal mit dem Arzt besprochen haben. Vorbeugende Tropfen und Sprays mit Cromoglicinsäure können schon kleine Kinder bekommen. Auch akut wirkende Levoca­bastin-Nasen­sprays und -Augen­tropfen dürfen Eltern bereits bei Kindern ab einem Jahr anwenden. Anti­histaminika in flüssiger Form. Wenn die Kleinen sich ungern etwas in die Nase sprühen lassen und es schwierig ist, die Mittel korrekt zu dosieren, kommen auch Antihistaminika in flüssiger Form infrage: Cetirizin-Saft beispiels­weise können Kinder ab zwei Jahre bekommen. Andere Wirk­stoffe sind erst für ältere Kinder geeignet. Tipp: Welche Wirk­stoffe ab welchem Alter möglich sind und welche Dosierungen Eltern anwenden sollten, steht auch in unserem Buch Medikamente für Kinder. Der Ratgeber der Stiftung Warentest enthält Bewertungen zu 1 000 Kinder­medikamenten für mehr als 50 Anwendungs­gebiete.

Hyposensibilisierung auf Rezept Immun­system abhärten. Sollten frei verkäufliche Mittel keine ausreichende Linderung verschaffen, können Ärzte rezept­pflichtige Medikamente verschreiben. Vielleicht kommt sogar eine Hyposensibilisierung infrage. Dabei werden dem Körper gezielt in ansteigenden Mengen und über einen längeren Zeitraum All­ergene zugeführt, um das Immun­system daran zu gewöhnen. Dies geschieht in Form von Spritzen, Tropfen oder Sublingual­tabletten, die sich im Mund auflösen. „Hypo“ wirkt. Eine Reihe von Studien zeigt, dass eine „Hypo“ bei Heuschnupfen wirk­sam ist: Die Beschwerden bessern sich, der Medikamenten­gebrauch zur Pollen­zeit sinkt. Womöglich verhindert die Hyposen­sibilisierung auch die Entstehung weiterer Allergien und dass aus Heuschnupfen Asthma entsteht. Häufig verordnete Präparate bewertet. Unsere Arznei­mittel­experten haben 21 Allergenpräparate zur Hyposensibilisierung bewertet. Dazu gehören Mittel gegen Allergien auf Baum­pollen, Gräser- und Getreide­pollen sowie Hausstaubmilben. Das Fazit: Die Mittel sind durchweg „mit Einschränkung geeignet“. Risiko bedenken. Unsere Arznei­mittel­experten empfehlen die Hyposensibilisierung aber erst, wenn antial­lergisch wirkende Mittel nicht ausreichend helfen. Die Behand­lung kann mit schwerwiegenden unerwünschten Wirkungen bis hin zu lebens­bedrohlichen allergischen Reaktionen (anaphylaktischer Schock) einhergehen. Solche Neben­wirkungen sind zwar sehr selten, das Risiko sollten Allergiker aber bedenken. Außerdem muss die Hyposensibilisierung über viele Monate konsequent durch­geführt werden, um einen therapeutischen Effekt zu erreichen. Oft läuft sie über mehrere Jahre.