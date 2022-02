Wie schaffen wir es, uns gleich­zeitig gesund, umwelt- und tierfreundlich zu ernähren? Auf der Suche nach einer Antwort haben Forschende der Uni Bonn gängige Ernährungs­konzepte analysiert. Die Studie erschien im Fach­blatt Science of the Total Environment .

Zudem leidet die Umwelt: Die Tierhaltung setze klima­schädliches CO 2 und Methan sowie Fein­staub frei. Der Futter­anbau koste Acker­land. Gülle und Dünger belasteten Böden und Gewässer. Für die Fleisch­produktion würden viele Tiere getötet, oft fehle der Respekt für sie.

Viel Gemüse, Hülsenfrüchte, Nüsse , Olivenöl , dreimal mehr Fisch als in der west­lichen Ernährung – die traditionell mediterrane Kost ist sehr gesund. Die Klima­folgen seien ähnlich wie beim DGE-Konzept, so die Bonner Forschenden. Ein zu hoher Fisch­konsum führe aber zum Tod von unnötig vielen Lebewesen und zur Überfischung .

Veganer Speiseplan mit reiner Pflanzen­kost