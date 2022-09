Schimmel kann viel Gutes tun und bei so manchem Käse sorgt er erst für den richtigen Geschmack. In der Familie der Schimmelpilze leben aber auch regelrechte Gift­zwerge. Die meisten blühen bei Raum­temperatur so richtig auf. Je mehr Feuchtig­keit enthalten ist, desto besser können sich Schimmelpilze unsicht­bar verbreiten. Kochen oder Backen kann Schimmelpilzgiften wenig anhaben.

Schimmeliges Brot lässt sich nicht retten Altba­ckenes Brot und trockene Brötchen lassen sich noch zu Gerichten verarbeiten (Clever Reste verwerten). Sobald aber Schimmel bei Back­waren sicht­bar ist, ganz wegwerfen – auch bei kleinen Flecken. Die Gifte können sich schon unsicht­bar verteilt haben. Tipp: Brot bei schimmel­fördernder Sommer­wärme notfalls im Kühl- oder Gefrier­schrank lagern. Brot­kasten mit Essig auswischen, der hemmt Schimmel.

Faules Obst und Gemüse aussortieren Fauls­tellen können Schimmelgifte enthalten. Treten sie an Äpfeln, Birnen, Pfirsichen und Saftreichem wie Tomaten auf, gehören diese in den Biomüll (Dieser Abfall gehört in die Biotonne). Einzelne schimmelige Früchte wie Erdbeeren, Weintrauben oder Mandarinen aus größeren Packungen aussortieren. Bei angedrücktem, aber noch nicht schimmeligem Obst und Gemüse können Sie Druck­stellen abschneiden. Den Rest sofort essen oder verarbeiten – dann kann sich Schimmel gar nicht erst bilden.

Joghurt und Konfitüre mit Schimmel entsorgen Auch wenn aus Früchten hergestellte Produkte wie Konfitüre, Kompott, Säfte oder Sirup schimm­lig sind, ist es ratsam, sie komplett zu entsorgen. Ebenso gehören Joghurt oder Quark mit Schimmel an der Oberfläche in den Müll. Setzt sich hingegen bei Joghurt etwas Flüssig­keit ab, ist das unbe­denk­lich – es handelt sich um Molke.