Ostsee-Hering. Boote prall gefüllt mit Hering – so wie hier auf dem Greifs­walder-Bodden – dürfte es 2022 nicht mehr geben. © picture alliance / dpa / Christian Charisius

Seit Jahr­zehnten steigt die Nach­frage nach Fisch. Der welt­weite Bedarf erschöpft die Meeresbestände. Laut dem aktuellstem Bericht zum Zustand des weltweiten Fischfangs und der Aquakulturen, den die Welt­ernährungs­organisation FAO regel­mäßig veröffent­licht, sind schät­zungs­weise 34 Prozent alle Fisch­bestände in den Welt­meeren bedroht. Rund 60 Prozent der Bestände werden heute bereits bis zu der maximalen Grenze befischt, die noch als nach­haltig gilt.

Fang­quoten werden jähr­lich beschlossen Die EU-Staaten legen jedes Jahr für Fang­gebiete wie Nord­ost-Atlantik, Nordsee und Ostsee Fang­quoten für wirt­schaftlich bedeutende Fisch­arten fest. Grund­lage für die Quoten sind Vorschläge der EU-Kommis­sion, die sich auf die wissenschaftlichen Empfehlungen des Internationalen Rats für Meeresforschung (ICES) stützen.

Fang von Hering und Dorsch in Ostsee stark einge­schränkt In der west­lichen Ostsee befinden sich die Bestände von Hering und Dorsch – so heißt der Kabeljau in der Ostsee – in einem schlechten Zustand. 2022 darf Dorsch dort nur noch als Beifang ins Netz gehen, auch Hering darf bis auf Ausnahmen nicht mehr gezielt gefangen werden. Das haben die EU-Ministerinnen und -Minister für Fischerei und Land­wirt­schaft im Oktober 2021 beschlossen. Die Fang­quoten für Scholle wurden um 25 Prozent, die für Sprotte um 13 Prozent erhöht.

Weniger Seelachs und Rotbarsch aus Nordsee und Atlantik Auch in der Nordsee und im Atlantik sind Kabeljau-Bestände stark ange­schlagen. Die Fang­mengen für 2021 waren um 50 Prozent gesenkt worden, 2022 sollen sie auf diesem nied­rigen Niveau bleiben, beschlossen die EU-Fischereiministerinnen und -Minister. Ebenso bereiten die Seelachs-Bestände in der Nordsee Sorgen. Deutsche Fischer müssen 2022 eine Fang­quotenreduzierung von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verkraften. Und auch der Rotbarsch-Bestand in Grön­land darf nur noch um ein Drittel weniger befischt werden. Bessere Nach­richten gibt es dagegen beim Nordsee-Hering: Die Fang­quote für 2022 wird um 22 Prozent ange­hoben. Ihm geht es anders als seinem Verwandten in der Ostsee vergleichs­weise gut. Ausnahme: Im Gebiet des Skagerrak und des Kattegat wurde die Quote gesenkt – dort mischen sich Heringe aus Nord- und Ostsee.

Umwelt­schutz­organisationen fordern mehr Einschränkungen Umwelt­schutz­organisationen wie BUND oder WWF kritisieren seit Längerem das kurz­sichtige Senken und Anheben der Quoten für einzelne Fisch­arten. Sie fordern, dass die EU-Ministe­rinnen und -Minister den wissenschaftlichen Ratschlägen des ICES folgen und notwendige drastische Kürzungen oder gar Fang­verbote erlassen. Aus Rück­sicht auf das Einkommen der Fischer würden den Mitglieds­staaten aber immer wieder zu hohe Fang­mengen genehmigt werden.