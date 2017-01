Antibiotika: 7 Mythen über Antibiotika

Wenn Bakterien dazu­kommen. Mitunter siedeln sich Bakterien im vorbelasteten Gewebe an. Anzeichen können etwa eitrige Mandeln oder grünlicher Auswurf sein. Das ist mit dem Arzt zu klären. Er kann auch Labor­methoden einsetzen – etwa Schnell­tests auf Streptokokken bei Infekten mit Hals­schmerzen – oder ein Antibiogramm. Dazu nimmt er eine Probe vom Patienten. Mit einem Nähr­medium versetzt, zeigt sie im Labor, ob und welche Antibiotika gegen die Erreger wirken.

Das ist ein Irrglaube. Atemwegs­infekte wie Hals­entzündung, Schnupfen, Husten und Bronchitis sind meist durch Viren bedingt. Dagegen helfen Antibiotika nicht, sondern nur gegen Bakterien. Selbst die echte Grippe, bei der Erkältungs­symptome und hohes Fieber zumeist geballt und massiv auftreten, ist eine Viren-Erkrankung. Die Patienten genesen in aller Regel von allein, auch wenn das leider ein bis zwei Wochen, teils auch länger dauern kann. Oft helfen Ruhe, viel trinken und rezept­freie Medikamente – etwa Parazetamol gegen Schmerzen und Fieber und Mittel mit Xylometazolin bei Schnupfen.

Fleisch ist belastet. Auch Nutztiere erhalten teil­weise Antibiotika. Entsprechend wurden in vielen Fleisch­proben resistente Keime entdeckt, so bei unserem Test von Hähn­chenschenkeln. Von dort können die Erreger auf Menschen übergehen. Küchenhygiene schützt, dazu zählt: Hände vor und nach der Zubereitung von Speisen waschen und Fleisch gut kochen oder durch­braten. Das tötet Keime ab – auch resistente.

Das ist nicht korrekt ausgedrückt, aber wichtig. Der menschliche Körper gewöhnt sich nicht an Antibiotika – Bakterien schon. Manche werden widerstands­fähig (resistent) gegen die Arzneien. Das passiert oft durch zufäl­lige Mutationen im Erbgut der Erreger, die sie an ihre Nach­kommen weitergeben. Resistente Keime können schwere Infektionen verursachen, weil ursprüng­lich hilf­reiche Medikamente nichts mehr gegen sie ausrichten. Antibiotika sollten daher nicht unnötig genommen werden, damit sie wirk­sam bleiben.

Sicher entsorgen. Alte oder über­zählige Arzneien gehören nicht in den Abfluss oder die Toilette. Klär­anlagen entfernen sie nicht komplett. Dann können sie Gewässer, Tiere und Pflanzen belasten. Antibiotika zum Beispiel begüns­tigen womöglich draußen in der Natur die Bildung resistenter Bakterien. Sicherer entsorgen lassen sich Medikamente mit dem Hausmüll, der meist verbrannt wird. Der Königsweg: Altarznei­mittel bei Schad­stoff­sammelstellen oder Apotheken abgeben – allerdings ist das nicht über­all möglich.

Falsch. Antibiotika sind nicht ohne Grund rezept­pflichtig. Der Arzt muss im konkreten Krank­heits­fall entscheiden, ob ein Antibiotikum erforderlich ist – und gegen welche Bakterien. Patienten sollten übrig gebliebene Antibiotika daher auch nicht aufheben und schon gar nicht an Dritte weitergeben. Selbst wenn jemand an ganz ähnlichen Symptomen leidet, könnten andere Erreger die Ursache sein.

Mythos 4 – Antibiotika sind gefähr­liche Arzneien

© iStockphoto / studiocasper Kindgerecht. Manche Antibiotika gibt es als Saft – gut dosier­bar für Kinder.

Das ist stark über­trieben. Antibiotika sind nicht riskanter als andere Medikamente, können aber durch­aus Neben­wirkungen verursachen: etwa Allergien, Haut­ausschläge oder Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall.

Darm ist gestresst. Im menschlichen Darm leben Hunderte verschiedener Bakterien­arten. Sie leisten dem Körper wert­volle Dienste, etwa bei der Verdauung. Oft unterscheidet ein Antibiotikum nicht zwischen den nützlichen und schädlichen Keimen, es zieht also auch gesunde Darmbe­wohner in Mitleidenschaft. Nach der Behand­lung erholt sich die Besiedelung in aller Regel wieder. Mittel zum „Aufbau der Darm­flora“, etwa mit Milchsäurebakterien oder Hefepilzen, können laut Studien möglicher­weise dabei helfen. Manche Experten empfehlen, wegen der enthaltenen Bakterien viel Joghurt zu essen – beispiels­weise Natur­joghurt.

Kinder sind empfindlich. Bei kleinen Kindern entwickelt sich die Darm­flora noch. Wenn sie oft Antibiotika bekommen, könnte sich das negativ auswirken, auch lang­fristig. Zu den möglichen Folgen zählen Überge­wicht und Asthma, lässt eine Studie im Fachjournal Nature Communications aus dem Jahr 2016 vermuten. Besonders hoch war das Risiko bei Makrolid-Antibiotika wie Erythromyzin. Das ist natürlich kein Grund, im Ernst­fall kein Antibiotikum zu geben. Doch sollten Eltern und Ärzte gut abwägen, ob es wirk­lich notwendig ist. Bei Atemwegs­infekten, die bei Kindern besonders oft auftreten, nützt es ohnehin meist nichts (siehe Mythos 1).