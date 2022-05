Die Grund­ausstattung besteht aus verschiedenen Verbands- und Hilfs­mitteln sowie rezept­freien Medikamenten, die erfahrungs­gemäß oft nützlich sind – etwa gegen Schmerzen und Fieber, zur Behand­lung von Durchfall oder zur Wunddesinfektion. Bei weiteren Mitteln ist die persönliche Krank­heits­anfäl­ligkeit zu beachten – beispiels­weise, wenn jemand an Allergien leidet, oft Sodbrennen oder Verstopfung hat.

Wer eine Haus­apotheke zusammen­stellt, sollte an die ganze Familie denken und nach Bedarf weitere rezept­freie Medikamente einbeziehen. Kinder brauchen oft andere oder anders dosierte Medikamente als Erwachsene ( Die 80 besten Medikamente für Kinder ). Dabei sind je nach Alter nochmals Unterschiede möglich, etwa zwischen Babys, Klein­kindern und Schul­kindern. Auch für Schwangere , Stillende und Senioren gelten teil­weise Besonderheiten.

Haus­apotheke nicht in Bad oder Küche aufbewahren

Viele Deutsche haben ihre Haus­apotheke im Bade­zimmer. Doch genau das ist keine gute Wahl, ebenso wenig die Küche. An beiden Plätzen herrscht häufig ein feucht-warmes Klima, was die Arzneiqualität mindern kann. Besser eignen sich etwa das Schlaf­zimmer, der Flur oder eine Abstell­kammer, also recht kühle, dunkle, trockene Räume.

Wichtig: Heben Sie Medikamente immer in der Original­verpackung auf, inklusive Beipack­zettel. So sind im Akutfall alle Angaben verfügbar. Der Schrank oder die Box sollten abschließ­bar sein – vor allem, wenn im Haushalt Kinder wohnen.