Medikamente entsorgen Wohin mit alten Pillen und flüssiger Arznei?

Wie Sie alte Arznei­mittel richtig entsorgen, hängt von Ihrer Kommune ab. Oft dürfen sie einfach in den Restmüll – aber nie in Toilette, Spüle oder Wasch­becken.

Nie in Toilette oder Spüle. Alte Medikamente und ihre Abbau­produkte können Gewässer belasten. © Stfiftung Warentest

Medikamente belasten Gewässer Wer abge­laufene Arznei­mittel aussortiert, steht schnell vor der Frage: Wohin damit? Die wichtigste Regel vorab: Medikamente – auch flüssige – dürfen nie in Spüle, Wasch­becken oder Toilette! Klär­anlagen entfernen sie und ihre Abbau­produkte häufig nicht voll­ständig. Daher lassen sie sich laut Umweltbundesamt „nahezu flächen­deckend und ganz­jährig“ in Gewässern wie Bächen, Flüssen, Seen und Meeren nach­weisen und können diese belasten. Unter anderem schädigen manche Mittel Wasser­organismen und Fische.

Vereinzelt sogar im Trink­wasser Auch im Grund­wasser wurden laut Umwelt­bundes­amt schon Arznei­mittel­rück­stände nachgewiesen – sowie sogar vereinzelt in Trinkwasser. Das bestätigen auch die Wasser-Tests der Stiftung Warentest. Die dabei gemessenen Konzentrationen waren zwar so gering, dass sie Menschen nicht gefährden. Aber: In unserer älter werdenden Gesell­schaft könnten künftig mehr Arznei­mittel im Wasser landen. Um das zu verhindern, sind alle gefragt – auch diejenigen, die zu Hause über­legen, wohin mit alten Tabletten, Tropfen und Co.

Online-Portal informiert zur Entsorgung von Medikamenten Wie Arznei­mittel korrekt zu entsorgen sind, kann sich von Kommune zu Kommune unterscheiden. Auskunft gibt etwa das örtliche Abfall­unternehmen und das Online-Portal arzneimittelentsorgung.de, das vom Bundes­ministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Über die Such­funk­tion lässt sich heraus­finden, welcher Entsorgungsweg wo gilt. Wer Recycling­höfe oder Schad­stoff­mobile nutzen soll, kann Medikamente erst eine Weile zu Hause sammeln – möglichst kinder­sicher – und sie gebündelt wegschaffen. Auch manche Apotheken nehmen auf freiwil­liger Basis alte Arzneien an. Nach­fragen lohnt.

Hausmüll ist oft die bequemste Möglich­keit In vielen Gemeinden lassen Arznei­mittel sich sehr praktisch entsorgen – über den Restmüll. Das hängt damit zusammen, dass er in diesen Kommunen voll­ständig verbrannt wird, was enthaltene Arznei­mittel unschädlich macht. Wer alte Arznei­mittel in den Restmüll wirft, sollte einige Regeln beachten: Die Medikamente sollten nicht direkt sicht­bar sein, um etwa spielende Kinder nicht zu gefährden. Am besten die zu entsorgenden Mittel in Papier wickeln.

Flüssiges und Halb­festes in der Tube oder Flasche lassen – nicht ausspülen.

Tabletten aus den Blistern drücken und in den Hausmüll geben. Die Blister kommen in den gelben Sack.

Umkartons und Packungs­beilagen von Medikamenten gehören ins Altpapier.

Spritzen und Kanülen stets in einem stich­festen Behälter sammeln, etwa einem verschließ­baren Joghurt-Becher oder Marme­laden­glas.

Manche Mittel, etwa Zytostatika gegen Krebs, dürfen nie in den Restmüll – behandelnde Ärztinnen und Ärzte informieren meist über den korrekten Entsorgungsweg.