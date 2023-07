Wie wichtig Antibiotika sind, rückte besonders stark ins Bewusst­sein, als sie im Herbst 2022 knapp wurden. Insbesondere bei Antibiotika-Säften für Kinder gab und gibt es Liefer­engpässe. Darauf reagierte die Bundes­regierung im Juni 2023 mit gesetzlichen Neu-Regelungen. Ob und wie schnell sie den Mangel abstellen, bleibt abzu­warten. Was Eltern tun können, wenn in der Apotheke das verschriebene Antibiotikum nicht erhältlich ist, ist in unserem Ratgeber Nicht lieferbar - was tun? zusammengefasst.

Auf diesen Seiten bieten wir zudem einen umfassenden Über­blick über Antibiotika – inklusive Bewertung der Stiftung Warentest. Wichtigstes Ergebnis: Viele häufig verordnete Präparate sind zum Einsatz bei entsprechenden bakteriellen Infektionen geeignet. Doch von manchen raten wir eher ab – zumal es meist Alternativen gibt.

Die Stiftung Warentest hat 85 häufig verordnete Antibiotika zum Einnehmen bewertet. Viele, aber längst nicht alle, sind demnach geeignet. Unsere Tabelle listet 29 Wirk­stoffe auf − und dazu die häufig verordneten Präparate. Zu allen erhalten Sie Infos, bei welchen Erkrankungen sie geeignet sind (etwa bei Mandel­entzündung, Mittel­ohr­entzündung, Neben­höhlen­entzündung, Lungen­entzündung, Blasen­entzündung oder weiteren Infektions­krankheiten). Wir informieren zu den grund­sätzlichen Wirkungen und Neben­wirkungen von Antibiotika und erklären, was Patienten und Patientinnen bei der Einnahme beachten sollten.

Antibiotika: 85 rezept­pflichtige Medikamente im Test Folgende Wirk­stoffe beziehungs­weise Wirk­stoff-Kombinationen sind in den bewerteten Mitteln enthalten: Beta-Lactam-Antibiotika/Penicilline: Phenox­ymethylpenicillin (Penicillin V), Pivmecillinam, Flucloxacillin

Beta-Lactam-Antibiotika/Aminopenicilline: Amoxicillin, Amoxicillin + Clavulansäure, Sultamicillin

Cephalosporine: Cefaclor, Cefuroxim, Cefpodoxim, Cefadroxil, Cefalexin, Cefixim

Tetracycline: Doxycyclin, Minocyclin

Makrolide: Azithromycin, Clari­thromycin, Roxi­thromycin, Erythromycin

Fluorchinolone: Cipro­floxacin, Levofloxacin, Moxifloxacin, Norfloxacin, Ofloxacin

Weitere antibakterielle Wirk­stoffe: Clindamycin, Fosfomycin, Metronidazol, Nitrofurantoin, Trimethoprim, Trimethoprim + Sulfa­methoxazol Wichtig: Antibiotika sind in Deutsch­land verschreibungs­pflichtig. Händler, die etwa online „rezept­freie Antibiotika“ anbieten, verkaufen mit hoher Wahr­scheinlich­keit gefälschte oder verunreinigte Produkte, die bestenfalls wirkungs­los sind. Kaufen Sie daher keinesfalls als rezept­freie Antibiotika deklarierte Medikamente!

Wirkung von Antibiotika Grund­sätzlich helfen Antibiotika, indem sie schädliche Bakterien bekämpfen und dadurch verursachte Infektions­erkrankungen heilen. Bei der Auswahl berück­sichtigen Ärztinnen und Ärzte, was für eine Infektion genau vorliegt. Das tun auch wir auch in unserer Test-Tabelle und nennen dort unter anderem: Geeignete Antibiotika bei Scharlach

Geeignete Antibiotika bei Mandel­entzündung

Geeignete Antibiotika bei Nasen­neben­höhlen­entzündung (Sinusitis)

Geeignete Antibiotika bei Mittel­ohr­entzündung

Geeignete Antibiotika bei Lungen­entzündung

Geeignete Antibiotika bei Geschlechts­krankheiten wie Chlamydien-Infektionen

Antibiotika mit teils ernsten Neben­wirkungen Wie alle Arzneien können Antibiotika auch unerwünschte Neben­wirkungen haben. Sie unterscheiden sich je nach Wirk­stoff. So sind bei Penicillinen Allergien möglich – wobei die laut Studien­daten weit­aus seltener auftreten als vermutet (mehr dazu in unserem Beitrag zur Penicillin-Allergie). Insgesamt häufig kommt es zu Magen-Darm­beschwerden wie Übel­keit und Durch­fall. Denn viele Antibiotika bekämpfen auch nützliche Bakterien, etwa im Darm. Nach der Behand­lung erholt sich die Besiedelung in aller Regel wieder. Allerdings deuten Studien darauf hin, dass Antibiotika das Risiko für chro­nische Darm­entzündungen wie Morbus Crohn erhöhen – besonders wenn sie häufig verordnet werden und als sogenannte Breitbandantibiotika gegen viele Bakterien­arten wirken.

Einnahme eines Antibiotikums nicht immer nötig Daher sollten Behandelnde sorgfältig abwägen: Oft ist die Verordnung wirk­lich notwendig, aber manchmal eben auch nicht. Bei viralen Infekten wie Erkältung, Bronchitis, Grippe oder Covid-19 nützen Antibiotika meist ohnehin nichts, weil sie nur gegen Bakterien helfen. Selbst Mandel-, Mittel­ohr-, Nebenhöhlen- und Blasenentzündung heilen oft von allein – wobei Ärztinnen und Ärzte hier die Gesamt­verfassung der Betroffenen berück­sichtigen. Ein acht­samer Einsatz von Antibiotika beugt zudem zwei weiteren Problemen vor: Liefer­engpässen und Resistenzen. Sprich: Häufige Antibiotika-Einnahme kann aufgrund erhöhter Nach­frage die Verfügbarkeit einschränken und außerdem bewirken, dass Bakterien unempfindlich gegen die Wirk­stoffe werden. Das wiederum kann dazu führen, dass Antibiotika nicht mehr helfen. Tipp: Haben Sie Fragen zum Thema Antibiotika? Zum Beispiel: Kann ich Antibiotika nur drei Tage lang nehmen? Vertragen sich Antibiotika mit Milch? Beein­trächtigen Antibiotika die Verhütung per Pille? Antworten finden Sie in unserem Online-Special 7 Mythen über Antibiotika.