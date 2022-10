Erkältungs­mittel im Test

Nasen­spray, Hustensaft, Schmerz­mittel. Wir erklären in der Daten­bank Medikamente im Test, welche Medikamente gegen Schnupfen, Husten, Kopf- und Hals­schmerzen und Fieber am besten helfen. Die Arznei­mittel­preise in der Daten­bank sind stets aktuell – und wir verraten, wie Sie beim Medikamentenkauf Geld sparen können. Mit einem Flatrate-Abo kommen Sie direkt in die Daten­bank. Die Alternative: 4,90 Euro für einen Einzel­abruf zahlen.

Pflanzliche Mittel gegen Erkältung. In der Daten­bank finden Sie auch Einschät­zungen zu pflanzenbasierten Mitteln wie Erkältungs­tees, Präparaten mit Myrtol, Echinacea oder Umck­aloabo.