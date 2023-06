Wenn es Ihnen schwerfällt, Tabletten oder Kapseln zu schlu­cken, können Sie ein Stück Banane kauen, den Brei gemein­sam mit dem Medikament hinunter­schlu­cken und hinterher ein Glas Wasser trinken. Gelingt Ihnen dies nicht, fragen Sie in der Apotheke nach, ob das Mittel zerteilt werden kann oder ob es eine andere Zubereitungs­form gibt, die Sie einfacher einnehmen können. Das gilt auch für die Behandlung von Kindern , die sich oft schwertun, Tabletten zu schlu­cken.

4. Passenden Tages­zeit­punkt einhalten

Lesen Sie in der Packungs­beilage nach oder fragen Sie in der Apotheke, wann der passende Einnahme­zeit­punkt ist: vor oder nach dem Essen – ein Abstand von ein bis zwei Stunden wird empfohlen – oder mit dem Essen. Manche Mittel sollten Sie nüchtern am frühen Morgen einnehmen. Mitunter kann es sich anbieten, ein Medikament kurz vor dem Schlafen­gehen anzu­wenden.

Tipp: Die Stiftung Warentest bewertet regelmäßig Medikamente und gibt zu jedem Mittel detaillierte Informationen, etwa zu Dosierung und Darreichungs­form.