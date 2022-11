Salzhaltige Nasen­sprays. Diese Sprays enthalten keine abschwellenden Stoffe, befeuchten und reinigen die Nase aber und unterstützen so die Therapie. Wir haben Nasensprays mit Salz getestet: Nicht alle sind zu empfehlen. Das liegt an der Art der Salzlösung und an verwendeten Zusätzen.

Abschwellende Nasen­sprays. Sprays mit den Wirk­stoffen Naphazolin, Oxymetazolin, Tramazolin und Xylometazolin – bekannt unter Namen wie Nasivin oder Olynth – verengen die Gefäße in der Schleimhaut, sie schwillt ab. So werden die Zugänge zu den Neben­höhlen frei, der Schleim fließt besser ab. Ob die Sprays tatsäch­lich eine Sinusitis verkürzen, ist aber nicht ausreichend erwiesen. Sie sollten höchs­tens eine Woche lang und nicht öfter als dreimal am Tag angewandt werden, sonst kann die Schleimhaut Schaden nehmen. Wir empfehlen Sprays ohne Konservierungs­mittel.

Salz-Wasser-Lösung. Salzhaltige Lösungen zum Inhalieren oder Spülen per Nasendusche sind ein beliebtes Haus­mittel bei Sinusitis: von isoto­nischer Kochsalzlösung über steril aufbereitetes Meer­wasser bis Emser Salz aus der Thermalquelle. Sie feuchten die Schleimhaut an, spülen Krank­heits­erreger heraus, verflüssigen das Sekret. Dass sie abschwellend wirken, ist nicht belegt. Beim Inhalieren unter dem Hand­tuch gelangt das Salz nicht tief in die Atemwege. Dies gelingt mit dem sogenannten Vernebler.

Schmerz­mittel. Rezept­freie Schmerz­mittel wie Ibuprofen, Acetylsalicylsäure, Paracetamol helfen bei Kopf- und Gesichts­schmerzen. Welches Schmerz­mittel für wen richtig ist, erfahren Sie im Beitrag Wo Ibuprofen, Paracetamol und Co. wirken.

Mittel mit Myrtol. Myrtol ist eine Mischung aus Eukalyptusöl, Süßorangenöl, Zitronenöl und Myrtenöl. Die pflanzlichen Präparate mit diesem Mix können dazu beitragen, dass sich das Sekret in den Neben­höhlen verflüssigt. Asth­matiker sollten vor der Einnahme mit dem Arzt sprechen. Kinder unter sechs Jahren dürfen kein Myrtol bekommen.

Antibiotika. Ist ein schwerer Fall von bakterieller Sinusitis diagnostiziert, verschreiben Arzt oder Ärztin Antibiotika.

Cortison-Sprays. Nur bei chro­nischer Sinusitis im Einsatz. Cortison dämpft die Entzündungs­reaktion. Studien bestätigen, dass diese rezept­pflichtigen Mittel die Beschwerden lindern können. Wissenschaftler der Universitäten von Calgary und South Carolina alle relevanten Studien zu chronischer Sinusitis zusammengefasst und im Fach­blatt JAMA veröffent­licht. Ihr Fazit: Nach­weislich helfen salzhaltige Spüllösungen und kortisonhaltige Nasen­sprays oder -tropfen. Nötig ist eine regel­mäßige Anwendung. Die Wirkung tritt erst nach einiger Zeit ein. Salzlösungen lassen sich mit Salzportionen aus Apotheken und Drogerien herstellen. Sie müssen täglich frisch zubereitet werden, weil sich sonst Keime vermehren können. Betroffene sollten die Salzlösung mit einer Nasendusche ein- bis dreimal täglich durch die Nase spülen. Wie Sie Nasenduschen anwenden, erfahren Sie im Test Nasenduschen von 2014 und im Video zur Anleitung.

Pflanzliche Kombiprä­parate. Als wenig geeignet bei Sinusitis stufen unsere Arznei­mittel­experten die Pflanzen­extrakt-Kombination in Sinupret ein: Nicht für jeden Einzel­bestand­teil ist die therapeutische Wirk­samkeit nachgewiesen.