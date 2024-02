Fast jeder dritte Erwachsene in Deutsch­land hat Blut­hoch­druck – das heißt, der systo­lische Wert liegt über 140, der diasto­lische über 90 (140/90 mmHg). Die Krankheit ist tückisch: Lange verursacht sie keine Beschwerden, kann aber im Laufe der Zeit Blutgefäße und Organe schwer schädigen. Zu den möglichen Folgen zählen Herz­infarkt, Schlag­anfall, Herz- und Nieren­schwäche. „Stiller Killer“ wird Blut­hoch­druck daher auch genannt.

Die Stiftung Warentest hat 66 häufig verordnete Blut­druck­senker getestet, die es auf Rezept gibt. Alle sind geeignet – doch nicht für jeden. Das liegt an den unterschiedlichen Wirk­weisen, an Faktoren wie Alter, Blut­druck­höhe, Begleit­erkrankungen – und an Wechsel­wirkungen mit anderen Medikamenten. Wir sagen, für wen welcher Wirk­stoff in Frage kommt, was bei der Anwendung zu beachten ist – und wann man die Finger von bestimmten Mitteln lassen sollte.

Warum sich der Blut­druck­senker-Test für Sie lohnt Test­ergeb­nisse Unsere Tabelle zeigt Bewertungen der Stiftung Warentest für 66 häufig verordnete Blut­druck­senker zum Einnehmen. Alle bewerteten Mittel sind in bestimmten Fällen geeignet. Sie können in der Tabelle nach verschiedenen Kriterien filtern – etwa nach Wirk­stoff oder nach Medikamenten, die sich für Schwangere oder Kinder eignen. Das beste Medikament gegen Blut­hoch­druck für Sie Sie erfahren, welche Medikamente bei unkompliziertem Blut­hoch­druck sowie bei typischen Begleit­erkrankungen wie Herz­schwäche, koronarer Herz­krankheit, Diabetes oder Nierenleiden infrage kommen. Wir beschreiben für jeden Wirk­stoff, welche Neben­wirkungen und Wechsel­wirkungen mit anderen Arznei­mitteln möglich sind – und was im Zweifel zu tun ist. Heft­artikel als PDF Nach dem Frei­schalten erhalten Sie den Heft­artikel aus test 11/23 zum Download.

Im Test: 66 Medikamente gegen Blut­hoch­druck Das beste Medikament gegen Blut­hoch­druck gibt es nicht – und darum auch keinen Testsieger. Je nach Patient oder Patientin eignen sich verschiedene Mittel. Folgende Wirk­stoffe beziehungs­weise Wirk­stoff-Kombinationen sind in den von uns bewerteten Blut­druck­medikamenten enthalten: ACE-Hemmer: Benazepril, Captopril, Enalapril, Lisinopril, Ramipril

Benazepril, Captopril, Enalapril, Lisinopril, Ramipril Sartane: Candes­artan, Epro­sartan, Irbesartan, Losartan, Telmis­artan, Vals­artan

Candes­artan, Epro­sartan, Irbesartan, Losartan, Telmis­artan, Vals­artan Kalzium­antago­nisten: Amlodipin, Diltiazem, Felodipin, Lercanidipin, Nifedipin, Nitrendipin, Verapamil

Amlodipin, Diltiazem, Felodipin, Lercanidipin, Nifedipin, Nitrendipin, Verapamil Diuretika: Chlortalidon, Furosemid, Hydro­chlorothiazid, Indapamid, Spironolacton, Torasemid, Xipamid

Chlortalidon, Furosemid, Hydro­chlorothiazid, Indapamid, Spironolacton, Torasemid, Xipamid Beta­blocker: Atenolol, Biso­prolol, Carvedilol, Meto­prolol, Nebivolol

Atenolol, Biso­prolol, Carvedilol, Meto­prolol, Nebivolol Alpha-2-Agonisten: Methyldopa Bei der Auswahl der Wirk­stoffe berück­sichtigen Ärztinnen und Ärzte Begleit­erkrankungen – so wie auch wir bei unseren Bewertungen. Außerdem spielt es eine Rolle, wie alt die Behandelten sind und ob eine Schwangerschaft besteht.

Neben­wirkungen sind bei allen Wirk­stoffen möglich Damit Blut­druck­senker ihre güns­tigen Effekte entfalten können, müssen sie täglich einge­nommen werden. Wer meint, die Blut­druck­tabletten schlecht zu vertragen, sollte das mit Ärztin oder Arzt besprechen. Oft hilft eine Anpassung der Dosis oder ein Wechsel des Wirk­stoffs. Typische Neben­wirkungen wie Schwindel oder Müdig­keit treten vor allem zu Beginn der Behand­lung auf. Denn der Körper muss sich erst daran gewöhnen, dass der Druck sinkt. Die Details zu den Neben- und Wechsel­wirkungen aller Wirk­stoffe erfahren Sie nach dem Frei­schalten der Test­ergeb­nisse. Tipp: Um die Therapie zu unterstützen, können Sie selbst viel tun. Von salz­armem Essen über Entspannungs­methoden bis Kraft­training kann vieles nach­weislich helfen, den Blut­druck zu senken (siehe Tipps).

Blut­druck­messen ist sinn­voll Dass der Blut­druck zu hoch ist, fällt häufig bei einer Routine­unter­suchung auf. Teils zeigen auch Messungen zu Hause, dass etwas nicht stimmt. Werte ab 135/85 mmHg sollten Betroffene dann in jedem Fall ärzt­lich abklären lassen. Wer dann Medikamente einnehmen muss, sollte auch zu Hause ein Blut­druck­mess­gerät haben. So lässt sich der Erfolg der Therapie kontinuierlich über­prüfen. Tipp: Welche Geräte empfehlens­wert sind, wie Sie richtig messen und wie Sie Ihren Blut­druck richtig einordnen, zeigt unser Test von Blutdruckmessgeräten.