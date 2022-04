Viele Haus­eigentümer müssen nicht bis zum Ende der Zins­bindung warten, um auf ein güns­tigeres Darlehen umzu­steigen. Haben sie ursprüng­lich eine Zins­bindung von mehr als zehn Jahren abge­schlossen, können sie ihren alten Vertrag mit einer Frist von sechs Monaten kündigen, sobald zehn Jahre seit Auszahlung der Darlehens­summe vorbei sind. Wegen der gesunkenen Zinsen lohnt es sich fast immer, das Sonderkündigungs­recht möglichst früh zu nutzen.

Damit die Ablösung des alten Darlehens reibungs­los klappt, müssen Kredit­suchende genau auf den richtigen Kündigungs­termin achten. Die Zehn-Jahres-Frist beginnt nicht mit dem Datum, an dem der Kredit­vertrag abge­schlossen wurde. Entscheidend ist der Tag, an dem die Bank das Darlehen ausgezahlt hat. Bei mehreren Teil­auszahlungen zählt der Termin der letzten Rate.

So wird der Kündigungs­termin berechnet

Beispiel: Eine Haus­eigentümerin hat ihren Vertrag am 31. Januar 2012 mit einer Zins­bindung bis zum 31. Januar 2027 (15 Jahre) abge­schlossen. Die letzte Tranche der Kreditsumme hat die Bank aber erst nach Fertigstellung des Hauses am 31. März 2013 ausgezahlt. Die Zehn-Jahres-Frist begann dann einen Tag später am 1. April 2013. Erst­mals künd­bar ist der Kredit daher am 1. April 2023. Dazu kommen sechs Monate Kündigungs­frist. Das alte Darlehen kann also frühestens am 1. Oktober 2023 abge­löst werden.