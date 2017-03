Geht von Titan­dioxid in Zahnpasten ein Gesund­heits­risiko aus?

Titan­dioxid-Partikel in Nanogröße, die über Lebens­mittel in den Körper gelangen, können im Darm möglicher­weise chro­nische Entzündungen und sogar Krebs­vorstufen verursachen. Das legt eine im Jahr 2016 im Fachmagazin „Scientific Reports“ veröffent­lichte Untersuchung eines internationalen Forscherteams an Ratten nahe. Zwar kann Titan­dioxid auch über Zahnpasta in den Magen-Darm-Trakt gelangen – in manchen Pasten wird es als Farb­stoff einge­setzt und färbt sie weiß und milchig. Allerdings: Titan­dioxid ist in Zahnpasten nicht in Nanogröße zugelassen. Das Bundes­institut für Risiko­bewertung (BfR) kritisiert an der genannten Studie zudem, dass ihr Aufbau nicht den einschlägigen wissenschaftlichen Stan­dards entspreche und die gewonnen Daten für die Risiko­bewertung deshalb nur einge­schränkt nutz­bar seien. Auch andere, früher veröffent­lichte Studien zum Thema zeigen nach Einschät­zung des BfR und der Europäischen Behörde für Lebens­mittel­sicherheit (Efsa) Schwächen. Die Efsa kam in der Vergangenheit deshalb zu dem Schluss, dass es für die Verbraucher keinen Anlass für gesundheitliche Bedenken gegen­über Titan­dioxid-Nanop­artikeln aus Lebens­mitteln gebe. Wegen der derzeit noch beschränkten Daten­lage besteht nach Einschät­zung der Fachleute weiter Forschungs­bedarf – sowohl im Lebens­mittel- als auch im Kosmetik­bereich. In anderen Kosmetik­produkten, die auf der Haut angewendet werden, etwa in Sonnen­creme, ist der Einsatz von Titan­dioxid auch in Nanogröße zulässig. Dies gilt als unbe­denk­lich, muss in der Liste der Inhalts­stoffe für die Verbraucher aber gekenn­zeichnet werden.