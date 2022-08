Eine ausgewogene Ernährung im ersten Lebens­jahr fördert die Entwick­lung und kann zum Schutz vor Krankheiten beitragen. Die folgenden Empfehlungen zur gesunden Ernährung von Säuglingen stützen sich vor allem auf die Erkennt­nisse des Forschungsdepartments für Kinderernährung (FKE) der Universitäts­kinder­klinik Bochum und die Hand­lungs­empfehlungen des bundes­weiten Netz­werks Gesund ins Leben.

Sie sind wissenschaftlich begründet und berück­sichtigen die körperliche Entwick­lung von Babys. Für die erste Zeit nach der Geburt lautet die einhellige Empfehlung: Muttermilch ist die beste Wahl – als alleinige Nahrung mindestens für die ersten vier Lebens­monate.

Muttermilch deckt den Energie- und Nähr­stoff­bedarf des Säuglings voll ab und passt sich während der Entwick­lung des Kindes an dessen Bedürf­nisse an. Sie verändert sich sogar während einer Still­mahl­zeit: Zuerst ist sie dünn­flüssig und durst­löschend, dann wird sie fett- sowie energiehaltiger und sättigend.

Tipp: Treten Probleme beim Stillen auf, heißt es nicht auto­matisch, dass Mütter früher abstillen müssen. Heb­ammen und Still­gruppen können helfen. Eine Still­beratung bieten an: zum Beispiel die La Leche Liga Deutschand , der Berufsverband Deutscher Laktationsberaterinnen IBCLC und die Arbeitsgemeinschaft Freier Stillgruppen .

Darauf sollten Mütter in der Still­zeit achten

Ausgewogene Ernährung. Mütter sollten in der Still­zeit auf eine ausgewogene und abwechs­lungs­reiche Ernährung achten und ausreichend trinken – am besten zu jeder Still­mahl­zeit. Koffeinhaltige Getränke sind in Maßen erlaubt.

Keine Drogen. Alkohol, Ziga­retten und andere Drogen sollten Stillende dagegen meiden. Experten sind sich einig, dass für den Säugling ein kompletter Alkohol­verzicht am sichersten ist. Wenn die Mutter ausnahms­weise doch ein kleines Glas Wein oder Bier trinkt, dann nach dem Stillen, damit der Alkohol bis zur nächsten Still­mahl­zeit möglichst wieder voll­ständig abge­baut ist.

Jodtabletten nehmen. Stillende Mütter müssen in der Regel keine Nahrungsergänzungsmittel wie etwa Vitamin­tabletten nehmen – bis auf Jod: Sie sollten nicht nur Jodsalz verwenden, sondern auch täglich eine Tablette mit 100 Mikrogramm Jod nehmen. Jod-Tabletten gibt es rezept­frei in Apotheken, die Einnahme sollte aber mit dem Arzt abge­sprochen sein: Bei bestimmten Schild­drüsen­erkrankungen etwa sollten Frauen kein Jod zusätzlich einnehmen. Mehr zur Wirkungs­weise und Anwendung von Jod als Arzneimittel in unserer Daten­bank Medikamente im Test.