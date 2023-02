Professor Stefan Zimmer ist Leiter der Zahn­klinik der Universität Witten/Herdecke. © privat

Herr Zimmer, was sind über­haupt probiotische Bakterien?

Es handelt sich um lebende Bakterien, die zu jeder gesunden Mund­flora gehören. Ihre Aufgabe ist es, die anaer­oben Bakterien, die eine ungesunde Mund­flora anzeigen und Mund­geruch verursachen, zurück­zudrängen.

In welcher Form gibt es Probiotika gegen Mund­geruch?

Sie werden meist als Nahrungs­ergän­zungs­mittel in Form von Lutsch­tabletten oder Kaugummi, aber auch als Mund­spüllösung angeboten.

Welche probiotischen Bakterien werden einge­setzt?

Sie heißen zum Beispiel Lactobacillus salivarius, reuteri und acidophilus, Streptococcus salivarius sowie Weissella cibaria. Für das letzt­genannte Bakterium konnte nachgewiesen werden, dass es die Bildung von flüchtigen Schwefel­verbindungen hemmen kann, die Mund­geruch verursachen.

Details zur aktuellen Probiotika-Studie Für ihre Meta-Analyse, veröffent­licht im Fachmagazin BMJ Open, haben die Auto­rinnen und Autoren medizi­nische Daten­banken nach Studien durch­sucht, die die Wirkung von Probiotika auf Mund­geruch behandeln. Von mehr als 200 Studien erfüllten sieben die Anforderungen an ein qualitativ hoch­wertiges Studien­design. Ergebnis der Analyse: Mit Probiotika reduziert sich der wahr­nehm­bare schlechte Atem. Die flüchtigen Schwefel­verbindungen verringern sich kurz­fristig für vier Wochen.

Wie genau entsteht schlechter Atem?

Zu zirka 80 Prozent entsteht Mund­geruch in der Mund­höhle und nur zu etwa 20 Prozent im Bereich von Nase, Rachen oder Magen-Darm-Trakt. Es gibt den „normalen“ Mund­geruch am Morgen, der durch den geringen Speichelfluss in der Nacht und der dadurch erhöhten nächt­lichen Stoff­wechsel­aktivität von Bakterien verursacht wird. Auch Knoblauch, Zwiebeln, Rauchen oder Alkohol können natürlich für Mund­geruch sorgen.

Der krankhafte Mund­geruch hat andere Ursachen. Er entsteht in der Mund­höhle über­wiegend durch anaerobe Bakterien, die schwefelhaltige Aminosäuren abbauen. Dabei werden so genannte flüchtige Schwefel­verbindungen gebildet, die unangenehm riechen. Die Bakterien kommen haupt­sächlich im Bereich des hinteren Zungen­drittels vor. Aber auch in Zahn­zwischenräumen und Zahn­fleisch­taschen können sie sich sammeln.

Was sollten Betroffene bei Mund­geruch tun?

Ein guter Anfang ist eine professionelle Zahn­reinigung. Dabei werden die geruchs­bildenden Bakterien aus allen Nischen entfernt. Manchmal ist auch eine Parodontitisbehand­lung erforderlich. Zu Hause kommt es auf eine gute Mund­hygiene an mit regel­mäßiger Reinigung der Zahn­zwischenräume sowie des Zungenrü­ckens. Mit einem Zungen­reiniger kombiniert mit einer antimikrobiell wirkenden Zahnpasta lassen sich die Beläge abkratzen. Eine antibakteriell wirk­same Mund­spüllösung kann diese Reinigung ergänzen.

Wenn mögliche Ursachen in der Mund­höhle beseitigt sind und der Mund­geruch immer noch da ist, sollte ein Inter­nist aufgesucht werden, der nach Ursachen außer­halb des Mundes sucht.

Empfehlen Sie, bei Mund­geruch Probiotika einzunehmen?

Die Studien­lage ist noch nicht so über­zeugend, dass ich sie als alleinige Therapie empfehlen möchte. Außerdem reduzieren Probiotika die Masse an Bakterien in der Mund­höhle nicht. Ich sehe sie haupt­sächlich als Mittel, um ein gesundes Milieu im Mund zu stabilisieren. Nach professioneller Zahn­reinigung und guter Mund­hygiene empfehle ich, sie probeweise vier Wochen zu verwenden.

Helfen auch probiotische Lebens­mittel wie Joghurt gegen Mund­geruch?

Einen erhöhten Joghurt-Konsum kann ich nicht empfehlen. In Joghurt sind die Bakterien Lactobacillus bulgaricus und Streptococcus thermo­philus enthalten. Sie sind mit denen in den Probiotika verwandt. Es gibt auch eine Labor-Studie, die zeigt, dass eines der Joghurt­bakterien die Bildung von flüchtigen Schwefel­verbindungen bei einem anaer­oben Bakterium hemmt. Mir sind aber keine klinischen Studien bekannt, die einen Effekt gegen Mund­geruch stichhaltig belegen.