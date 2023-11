Die Erfahrung bestätigt, was wir schon vor Jahren ermittelt haben: Echte Schnäpp­chen sind am Black Friday selten – jedenfalls für Geräte mit Top-Test­ergeb­nissen. Unsere Analyse ergab, dass von 50 Produkten mit über­zeugenden Test­ergeb­nissen nur 4 güns­tiger zu haben waren. Darum schauen Sie genau hin: Ist da wirk­lich der Testsieger im Angebot oder ein ähnlich aussehendes Gerät mit schlechteren Werten? Wie jeder Ausverkauf ist eben auch der Black Friday für Händler eine gute Gelegenheit, Laden­hüter loszuwerden.

Die Rabatt­schlacht hat begonnen: Vor lauter vermeintlich turboattraktiven Angeboten wird Schnäpp­chenjägern momentan beim Onlineshopping ganz schwindelig. Alles dreht sich mal wieder um den Black Friday, der in diesem Jahr am 24. November statt­findet. Mit fetten Rabatten wollen hiesige Händler nach US-amerikanischem Vorbild das Weihnachts­geschäft einläuten.

Aufmerk­sam sein: Erkennen Sie falsche Mail-Angebote

Die E-Mail-Dienste GMX und Web.de melden im Vorfeld des diesjäh­rigen Black Fridays einen Spam-Mail-Rekord von 1,65 Milliarden Nach­richten pro Woche. Das ist ein Zuwachs von 10 Prozent. Darunter sind viele Phishing-Mails mit gefälschten Rabatt­angeboten von Shopping­platt­formen. Die Mails enthalten Links auf Internet­seiten, die denen von Amazon, Zalando oder anderen Online-Händ­lern täuschend ähnlich sind. Gibt man auf der vermeintlichen Anmeldeseite seine Zugangs­daten ein, können die Kriminellen damit Ihr echtes Konto kapern. Vorsicht auch bei angeblichen Paket­dienst-Mails mit der Aufforderung, Porto oder Zoll­gebühr für ein Paket nach­zuzahlen.

So enttarnen Sie Phishing-Mails: Achten Sie darauf, ob die Absender-Adresse selt­sam aussieht (kryptische Zeichen), ob Zeit­druck erzeugt wird („Handeln Sie sofort!“) und ob Sie der Absender auffordert, Pass­wörter und andere persönliche Daten einzugeben. Ist in der Mail ein Link enthalten, über den Sie sich bei einem Portal einloggen sollen? Klicken Sie nicht darauf, sondern loggen Sie sich wie gewohnt in Ihrem Browser unter der vertrauten Adresse ein. Viele weitere Tipps bietet unser Bericht So schützen Sie sich vor Phishing.