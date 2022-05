Colgate Elixir Cool Detox im Test Was kann die schwarze Zahnpasta?

Preis . Die Paste hat einen stolzen Preis: 80 Milliliter Elixir-Zahn­creme kosten knapp 5 Euro. Zum Vergleich: Sehr gute Zahn­creme gibt es schon für 34 Cent pro 100 Milliliter, wie unser Zahnpasta-Test zeigt. Elixir Cool Detox von Colgate kostet, auf diese Menge umge­rechnet, 6,25 Euro – also rund 18-mal so viel.

Produkt. Elixir Cool Detox – das klingt verheißungs­voll: Ein Heil- oder Zaubertrank („Elixier“) zur Entgiftung („Detoxifikation“). Auch die Verpackung macht einiges her. Statt schnöder Tube ist sie in einen auffällig designten Spender abge­füllt – aus festem Kunststoff samt trans­parentem Verschluss.

Colgate gibt an, dass die Zahn­creme 1 450 ppm Fluorid enthält – genug für die tägliche Karies­prophylaxe für Erwachsene.

Kein Beleg für Entgiftung durch Aktivkohle

Ihre schwarze Farbe erhält die Elixir Cool Detox durch die enthaltene Aktivkohle – sie wird in Kosmetik­produkten vielfach einge­setzt und soll besonders gründlich reinigen oder gar entgiftend wirken. Unsere zahnmedizi­nischen Fach­gut­achter urteilen: Laut wissenschaftlicher Studien­lage fehlen Belege für eine antibakterielle oder gar entgiftende Wirkung von Aktivkohle in Zahnpasta. Zumal fraglich ist, wovon Zähne und Mund­raum eigentlich entgiftet werden sollten.

Aktivkohlemoleküle besitzen zwar eine große Oberfläche und können, ähnlich wie ein Schwamm, andere Moleküle aufnehmen. Offen ist aber, ob sie das auch als Bestand­teil in einer wäss­rigen Lösung wie Zahnpasta leisten können. Zahnmediziner vermuten, dass Kohlep­artikel in Zahnpasten eher die Scheuer­kraft steigern und so Beläge entfernen. Wissenschaftlich nachgewiesen ist das aber auch nicht.

Tipp: Wer unter empfindlichen Zähnen oder freiliegenden Zahnhälsen leidet, sollte bei Zahnpasten mit Aktivkohle vorsichtig sein – sie könnten die Zähne stark bean­spruchen.