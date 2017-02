Inkontinenz: Windeln für Erwachsene – nicht alle halten dicht und trocken

9 Millionen Menschen in Deutsch­land leiden unter Inkontinenz.

Inkontinenz – so lautet der Fach­begriff für ungewollt abge­henden Urin und Stuhl. Wer betroffen ist, fürchtet ständig peinliche Momente. Flecken auf der Hose, Knistern beim Laufen, strenger Geruch – das möchte garan­tiert keiner erleben, der mit Hilfs­mitteln unterwegs ist. Knapp 200 Männer und Frauen, die aktiv im Leben stehen und unter mitt­lerer Inkontinenz leiden, prüften für uns im Alltag die Tauglich­keit 19 verschiedener Produkte: 8 Vorlagen, 8 Windels­lips und 3 Einmalhosen, Pants genannt.

Güns­tige Produkte laufen häufiger aus

Das Test­ergebnis zeigt: Wer sicher und komfortabel durch Tag und Nacht kommen will, muss etwas tiefer in die Tasche greifen und eher die teuren Produkte kaufen. Von den acht Windeln und Vorlagen, die nur ausreichend abschneiden, kosten fünf viel weniger als der Durch­schnitt. Diese fünf halten nicht dicht und trocken. Sie laufen häufiger aus und geben Harn wieder an die Haut ab.