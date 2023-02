Sie über­nehmen für einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen die Pflege­kosten? Dann können Sie diese Ausgaben als außergewöhnliche Belastungen unter Anrechnung einer zumut­baren Belastung geltend machen – abhängig vom Familien­stand und den Einkünften (siehe Grafik unten).

Bedingungen. Sie müssen nach­weisen, dass die oder der nahe Angehörige pflegebedürftig ist, etwa einen Pfle­gegrad hat. Zudem müssen Sie dem Pflegebedürftigen gegen­über unter­halts­pflichtig sein – zum Beispiel als Ehe- oder Lebens­partner, Enkel, Eltern oder Kind. Besteht keine Unter­halts­pflicht, darf das Finanz­amt abwinken (BFH, Az. III R 265/94).

Was zählt? Es zählen Krank­heits­kosten wie die für ärzt­lich verordnete Arzneien, Hilfs­mittel, Krankengymnastik. Anerkannt sind auch Ausgaben für eine angestellte Pfle­gekraft, Pflege­dienste oder nach Landes­recht anerkannte Betreuungs­angebote. Davon zieht das Finanz­amt jedoch Erstattungen aus Pflege­versicherungen ab – einschließ­lich der aus Pflege(tage)geld-Policen (BFH, Az. VI R 8/10). Zudem darf die Behörde eigene Einkünfte und Bezüge des Versorgten anrechnen und die Person darf höchs­tens 15 500 Euro Vermögen haben, ein angemessenes Wohn­grund­stück bleibt außen vor.

Beispiel. Nina Buhr über­nahm 2021 für ihre Mutter Silvia Buhr 18 900 Euro für einen ambulanten Pflege­dienst. Die Kosten wurden nicht durch die Pflege­versicherung abge­deckt und Silvia Buhr konnte sie von ihrer kleinen Rente nicht begleichen. Nach Abzug von 102 Euro Werbungs­kostenpauschale und 180 Euro Kostenpauschale blieben der Rentnerin 12 110 Euro. Das sind 2 366 Euro über dem damals geltenden Grund­frei­betrag in Höhe von 9 744 Euro, aus denen sie einen Teil der Pflege­kosten hätte bezahlen können.

Entsprechend konnte Tochter Nina Buhr 16 534 (18 900 – 2 366) Euro Pflege­kosten als außergewöhnliche Belastung absetzen. Davon musste sich Nina Buhr bei 70 000 Euro Gesamt­einkünften 4 235 Euro zumutbare Belastung anrechnen lassen. Die 4 235 Euro sind aber nicht unter den Tisch gefallen. 20 Prozent davon, also 847 Euro, haben als haus­halts­nahe Dienst­leistung direkt Buhrs Steuer gemindert. Insgesamt hat sich das Finanz­amt an den 16 534 Pflege­kosten der Tochter mit rund 5 752 Euro beteiligt.

Tipp: Auch pflegebe­dingte Heim­kosten zählen. Das Finanz­amt kürzt allerdings die Unter­kunfts­kosten um eine Haus­halts­ersparnis in Höhe des jeweils geltenden Grund­frei­betrags. Dieser steigt normaler­weise jedes Jahr an. 2021 lag er bei 9 744 Euro, 2022 bei 10 347 Euro, im Jahr 2023 bei 10 908 Euro. Das Finanz­amt darf die Haus­halts­ersparnis aber erst ab dem Tag berück­sichtigen, an dem der Haushalt aufgelöst wird und auch keine Miete mehr fließt (FG Rhein­land-Pfalz, Az. 5 K 2017/10). Deshalb muss es monats­weise und sogar taggenau rechnen.